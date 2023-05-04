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Путин назвал низкий госдолг хорошим показателем - РИА Новости, 04.05.2023
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15:17 04.05.2023 (обновлено: 22:42 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/gosdolg-1869685938.html
Путин назвал низкий госдолг хорошим показателем
Путин назвал низкий госдолг хорошим показателем - РИА Новости, 04.05.2023
Путин назвал низкий госдолг хорошим показателем
Президент Владимир Путин в четверг провел в Кремле рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:17
2023-05-04T22:42
россия
владимир путин
сша
германия
цены на нефть
экономика
максим решетников
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин в четверг провел в Кремле рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым.На встрече обсуждалась текущая ситуация в российской экономике, в частности динамика макроэкономических показателей.Путин назвал хорошим показателем низкий госдолг России - особенно в сравнении с показателями других стран."Четырнадцать и девять - в России, 121,7% - в США... Еврозона - 90,9%, Германия - 66,5%, Франция - 111,1%. Госдолг от ВВП у нас - 14,9%. Хороший показатель", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, сша, германия, цены на нефть, экономика, максим решетников
Россия, Владимир Путин, США, Германия, Цены на нефть, Экономика, Максим Решетников
Путин назвал низкий госдолг хорошим показателем

Президент Путин обсудил с главой Минэкономразвития Решетниковым ситуацию в экономике

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин в четверг провел в Кремле рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
На встрече обсуждалась текущая ситуация в российской экономике, в частности динамика макроэкономических показателей.
Путин назвал хорошим показателем низкий госдолг России - особенно в сравнении с показателями других стран.
"Четырнадцать и девять - в России, 121,7% - в США... Еврозона - 90,9%, Германия - 66,5%, Франция - 111,1%. Госдолг от ВВП у нас - 14,9%. Хороший показатель", - сказал Путин.
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Объем внешнего госдолга России сократился впервые за три года
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РоссияВладимир ПутинСШАГерманияЦены на нефтьЭкономикаМаксим Решетников
 
 
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