https://ria.ru/20230504/gosdolg-1869685938.html

Путин назвал низкий госдолг хорошим показателем

Путин назвал низкий госдолг хорошим показателем - РИА Новости, 04.05.2023

Путин назвал низкий госдолг хорошим показателем

Президент Владимир Путин в четверг провел в Кремле рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:17

2023-05-04T15:17

2023-05-04T22:42

россия

владимир путин

сша

германия

цены на нефть

экономика

максим решетников

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин в четверг провел в Кремле рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым.На встрече обсуждалась текущая ситуация в российской экономике, в частности динамика макроэкономических показателей.Путин назвал хорошим показателем низкий госдолг России - особенно в сравнении с показателями других стран."Четырнадцать и девять - в России, 121,7% - в США... Еврозона - 90,9%, Германия - 66,5%, Франция - 111,1%. Госдолг от ВВП у нас - 14,9%. Хороший показатель", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230302/gosdolg-1855252366.html

россия

сша

германия

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россия, владимир путин, сша, германия, цены на нефть, экономика, максим решетников