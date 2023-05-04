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В Белом доме рассказали о контактах с Россией по судьбе Гершковича - РИА Новости, 04.05.2023
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15:45 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/gershkovich-1869696460.html
В Белом доме рассказали о контактах с Россией по судьбе Гершковича
В Белом доме рассказали о контактах с Россией по судьбе Гершковича - РИА Новости, 04.05.2023
В Белом доме рассказали о контактах с Россией по судьбе Гершковича
США находятся в контакте с Россией на высоком уровне по вопросу об арестованном журналисте издания Wall Street Journal Эване Гершковиче и настаивают на... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:45
2023-05-04T15:45
россия
екатеринбург
сша
эван гершкович
джон кирби
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США находятся в контакте с Россией на высоком уровне по вопросу об арестованном журналисте издания Wall Street Journal Эване Гершковиче и настаивают на расширении консульского доступа к нему, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Что я могу сказать, так это то, что мы активно добиваемся освобождения Эвана и находимся в контакте с российскими властями на высоком уровне", – сказал Кирби. Он отметил, что Вашингтон настаивает на расширении консульского доступа к арестованному в РФ журналисту, поскольку на текущий момент у дипломатов США лишь единожды была возможность посетить Гершковича. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
https://ria.ru/20230501/gershkovich-1869036013.html
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россия
екатеринбург
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россия, екатеринбург, сша, эван гершкович, джон кирби, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Екатеринбург, США, Эван Гершкович, Джон Кирби, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
В Белом доме рассказали о контактах с Россией по судьбе Гершковича

Белый дом: США поддерживают контакт с Россией по судьбе журналиста Гершковича

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США находятся в контакте с Россией на высоком уровне по вопросу об арестованном журналисте издания Wall Street Journal Эване Гершковиче и настаивают на расширении консульского доступа к нему, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Что я могу сказать, так это то, что мы активно добиваемся освобождения Эвана и находимся в контакте с российскими властями на высоком уровне", – сказал Кирби.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Спецпосланник США рассказал о контактах с Россией по делу Гершковича
1 мая, 23:33
Он отметил, что Вашингтон настаивает на расширении консульского доступа к арестованному в РФ журналисту, поскольку на текущий момент у дипломатов США лишь единожды была возможность посетить Гершковича.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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РоссияЕкатеринбургСШАЭван ГершковичДжон КирбиДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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