https://ria.ru/20230504/gershkovich-1869696460.html

В Белом доме рассказали о контактах с Россией по судьбе Гершковича

В Белом доме рассказали о контактах с Россией по судьбе Гершковича - РИА Новости, 04.05.2023

В Белом доме рассказали о контактах с Россией по судьбе Гершковича

США находятся в контакте с Россией на высоком уровне по вопросу об арестованном журналисте издания Wall Street Journal Эване Гершковиче и настаивают на... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:45

2023-05-04T15:45

2023-05-04T15:45

россия

екатеринбург

сша

эван гершкович

джон кирби

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США находятся в контакте с Россией на высоком уровне по вопросу об арестованном журналисте издания Wall Street Journal Эване Гершковиче и настаивают на расширении консульского доступа к нему, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Что я могу сказать, так это то, что мы активно добиваемся освобождения Эвана и находимся в контакте с российскими властями на высоком уровне", – сказал Кирби. Он отметил, что Вашингтон настаивает на расширении консульского доступа к арестованному в РФ журналисту, поскольку на текущий момент у дипломатов США лишь единожды была возможность посетить Гершковича. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

https://ria.ru/20230501/gershkovich-1869036013.html

https://ria.ru/20230425/gershkovich-1867473336.html

россия

екатеринбург

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, екатеринбург, сша, эван гершкович, джон кирби, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире