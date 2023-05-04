В Белом доме рассказали о контактах с Россией по судьбе Гершковича
Белый дом: США поддерживают контакт с Россией по судьбе журналиста Гершковича
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США находятся в контакте с Россией на высоком уровне по вопросу об арестованном журналисте издания Wall Street Journal Эване Гершковиче и настаивают на расширении консульского доступа к нему, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Что я могу сказать, так это то, что мы активно добиваемся освобождения Эвана и находимся в контакте с российскими властями на высоком уровне", – сказал Кирби.
Он отметил, что Вашингтон настаивает на расширении консульского доступа к арестованному в РФ журналисту, поскольку на текущий момент у дипломатов США лишь единожды была возможность посетить Гершковича.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.