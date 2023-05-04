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Глава ФРС исключил возможность центробанка помочь США в случае дефолта - РИА Новости, 04.05.2023
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01:31 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/frs-1869538228.html
Глава ФРС исключил возможность центробанка помочь США в случае дефолта
Глава ФРС исключил возможность центробанка помочь США в случае дефолта - РИА Новости, 04.05.2023
Глава ФРС исключил возможность центробанка помочь США в случае дефолта
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл призвал не исходить из того, что в случае дефолта американской экономики центральный банк сможет ей... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T01:31
2023-05-04T01:31
сша
джером пауэлл
джанет йеллен
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл призвал не исходить из того, что в случае дефолта американской экономики центральный банк сможет ей помочь избежать последствий как в коротком, так и в длинном периоде. Пауэлл добавил, что необходимо вовремя поднять потолок долга, позволив правительству США своевременно платить по счетам. "Провал в этом будет беспрецедентным", - отметил он. Отвечая на вопросы журналистов об угрозе американского дефолта, глава регулятора резюмировал, что "не следует даже говорить о мире, в котором США не платят по своим счетам". В понедельник американский министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что США уже 1 июня могут оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если конгресс не расширит лимиты заимствований. Белый дом требует от конгресса безо всяких условий поднять потолок государственного долга. Палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с утверждением программы урезания бюджетных расходов.
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сша, джером пауэлл, джанет йеллен, федеральная резервная система сша
США, Джером Пауэлл, Джанет Йеллен, Федеральная резервная система США
Глава ФРС исключил возможность центробанка помочь США в случае дефолта

Глава ФРС США Пауэлл призвал не думать, что центробанк поможет стране в случае дефолта

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл призвал не исходить из того, что в случае дефолта американской экономики центральный банк сможет ей помочь избежать последствий как в коротком, так и в длинном периоде.
«
"Никому не стоит предполагать, что ФРС сможет защитить экономику от потенциальных краткосрочных и долгосрочных эффектов провала своевременной оплаты счетов", - заявил он журналистам.
Пауэлл добавил, что необходимо вовремя поднять потолок долга, позволив правительству США своевременно платить по счетам. "Провал в этом будет беспрецедентным", - отметил он.
Отвечая на вопросы журналистов об угрозе американского дефолта, глава регулятора резюмировал, что "не следует даже говорить о мире, в котором США не платят по своим счетам".
В понедельник американский министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что США уже 1 июня могут оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если конгресс не расширит лимиты заимствований.
Белый дом требует от конгресса безо всяких условий поднять потолок государственного долга. Палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с утверждением программы урезания бюджетных расходов.
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Россия наблюдает за ситуацией с возможным дефолтом в США
2 мая, 14:48
 
СШАДжером ПауэллДжанет ЙелленФедеральная резервная система США
 
 
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