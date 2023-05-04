https://ria.ru/20230504/frs-1869538228.html

Глава ФРС исключил возможность центробанка помочь США в случае дефолта

Глава ФРС исключил возможность центробанка помочь США в случае дефолта - РИА Новости, 04.05.2023

Глава ФРС исключил возможность центробанка помочь США в случае дефолта

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл призвал не исходить из того, что в случае дефолта американской экономики центральный банк сможет ей... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T01:31

2023-05-04T01:31

2023-05-04T01:31

сша

джером пауэлл

джанет йеллен

федеральная резервная система сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747250471_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f790a61b4aeb1737911cb252ae52b27.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл призвал не исходить из того, что в случае дефолта американской экономики центральный банк сможет ей помочь избежать последствий как в коротком, так и в длинном периоде. Пауэлл добавил, что необходимо вовремя поднять потолок долга, позволив правительству США своевременно платить по счетам. "Провал в этом будет беспрецедентным", - отметил он. Отвечая на вопросы журналистов об угрозе американского дефолта, глава регулятора резюмировал, что "не следует даже говорить о мире, в котором США не платят по своим счетам". В понедельник американский министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что США уже 1 июня могут оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если конгресс не расширит лимиты заимствований. Белый дом требует от конгресса безо всяких условий поднять потолок государственного долга. Палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с утверждением программы урезания бюджетных расходов.

https://ria.ru/20230502/defolt-1869169199.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джером пауэлл, джанет йеллен, федеральная резервная система сша