https://ria.ru/20230504/frantsiya-1869786975.html
Захарова раскритиковала слова главы МИД Франции о контактах Москвы и Парижа
Захарова раскритиковала слова главы МИД Франции о контактах Москвы и Парижа - РИА Новости, 04.05.2023
Захарова раскритиковала слова главы МИД Франции о контактах Москвы и Парижа
В отношениях России и Франции установился "режим тишины" по инициативе Парижа: свернуты механизмы двустороннего сотрудничества, прекращена работа 14... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T21:32
2023-05-04T21:32
2023-05-04T21:35
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В отношениях России и Франции установился "режим тишины" по инициативе Парижа: свернуты механизмы двустороннего сотрудничества, прекращена работа 14 межгосударственных групп, остались в прошлом телефонные беседы на разных уровнях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова главы французского МИД Катрин Колонны о сохранении контактов Парижа и Москвы. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Франция считает необходимым сохранять все каналы диалога с Россией и поддерживает их, а также не заинтересована в усугублении ее изолированности, об этом она заявила в эфире радиостанции France Inter. "Посольства наших стран продолжают функционировать, тут госпожа министр не погрешила против истины. Однако в остальном между нами уже давно установился почти тотальный "режим тишины", введенный по инициативе Парижа", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД. По ее словам, свернуты все механизмы двустороннего политического сотрудничества, прекращена работа 14 российско-французских групп, созданных для обсуждения глобальных и региональных проблем, не проводятся межмидовские консультации, в прошлом остались телефонные разговоры на высоком и высшем уровнях. "Общение российских дипломатов с коллегами на Кэ д'Орсе сведено к минимуму. Добавим к этому практически полное прекращение любых форм взаимодействия с Россией и в таких областях, как культура и образование. Не вполне понятно, о каких сохраняющихся контактах между нашими странами идет речь", - подчеркнула представитель российского МИД. Захарова отметила, что телефоны действительно все еще стоят на рабочих столах президентов и министров, посольства все еще работают, хоть и в усеченном формате. "Однако Парижу стоило бы перестать дезинформировать своих граждан и мировую общественность. Мы никогда не отказывались от серьезного, профессионального диалога, учитывающего не только взаимные интересы, но и реалии. Правда в том, что наши западные оппоненты к этому не готовы, сделав ставку на выполнение совершенно бесперспективной задачи – нанесение России стратегического поражения", - заключила она.
https://ria.ru/20230504/ataka-1869587689.html
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россия, франция, мария захарова, катрин колонна, в мире
Россия, Франция, Мария Захарова, Катрин Колонна, В мире
Захарова раскритиковала слова главы МИД Франции о контактах Москвы и Парижа
Захарова заявила, что в отношениях России и Франции уже давно установили режим тишины
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
В отношениях России и Франции установился "режим тишины" по инициативе Парижа: свернуты механизмы двустороннего сотрудничества, прекращена работа 14 межгосударственных групп, остались в прошлом телефонные беседы на разных уровнях, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова главы французского МИД Катрин Колонны о сохранении контактов Парижа и Москвы.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Франция считает необходимым сохранять все каналы диалога с Россией и поддерживает их, а также не заинтересована в усугублении ее изолированности, об этом она заявила в эфире радиостанции France Inter
.
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"Посольства наших стран продолжают функционировать, тут госпожа министр не погрешила против истины. Однако в остальном между нами уже давно установился почти тотальный "режим тишины", введенный по инициативе Парижа", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.
По ее словам, свернуты все механизмы двустороннего политического сотрудничества, прекращена работа 14 российско-французских групп, созданных для обсуждения глобальных и региональных проблем, не проводятся межмидовские консультации, в прошлом остались телефонные разговоры на высоком и высшем уровнях.
"Общение российских дипломатов с коллегами на Кэ д'Орсе сведено к минимуму. Добавим к этому практически полное прекращение любых форм взаимодействия с Россией и в таких областях, как культура и образование. Не вполне понятно, о каких сохраняющихся контактах между нашими странами идет речь", - подчеркнула представитель российского МИД.
Захарова отметила, что телефоны действительно все еще стоят на рабочих столах президентов и министров, посольства все еще работают, хоть и в усеченном формате.
"Однако Парижу стоило бы перестать дезинформировать своих граждан и мировую общественность. Мы никогда не отказывались от серьезного, профессионального диалога, учитывающего не только взаимные интересы, но и реалии. Правда в том, что наши западные оппоненты к этому не готовы, сделав ставку на выполнение совершенно бесперспективной задачи – нанесение России стратегического поражения", - заключила она.
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