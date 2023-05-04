https://ria.ru/20230504/frantsiya-1869786975.html

Захарова раскритиковала слова главы МИД Франции о контактах Москвы и Парижа

Захарова раскритиковала слова главы МИД Франции о контактах Москвы и Парижа - РИА Новости, 04.05.2023

Захарова раскритиковала слова главы МИД Франции о контактах Москвы и Парижа

В отношениях России и Франции установился "режим тишины" по инициативе Парижа: свернуты механизмы двустороннего сотрудничества, прекращена работа 14... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T21:32

2023-05-04T21:32

2023-05-04T21:35

россия

франция

мария захарова

катрин колонна

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_cc25fdee9ecf15116e18bc18fa926166.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В отношениях России и Франции установился "режим тишины" по инициативе Парижа: свернуты механизмы двустороннего сотрудничества, прекращена работа 14 межгосударственных групп, остались в прошлом телефонные беседы на разных уровнях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова главы французского МИД Катрин Колонны о сохранении контактов Парижа и Москвы. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Франция считает необходимым сохранять все каналы диалога с Россией и поддерживает их, а также не заинтересована в усугублении ее изолированности, об этом она заявила в эфире радиостанции France Inter. "Посольства наших стран продолжают функционировать, тут госпожа министр не погрешила против истины. Однако в остальном между нами уже давно установился почти тотальный "режим тишины", введенный по инициативе Парижа", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД. По ее словам, свернуты все механизмы двустороннего политического сотрудничества, прекращена работа 14 российско-французских групп, созданных для обсуждения глобальных и региональных проблем, не проводятся межмидовские консультации, в прошлом остались телефонные разговоры на высоком и высшем уровнях. "Общение российских дипломатов с коллегами на Кэ д'Орсе сведено к минимуму. Добавим к этому практически полное прекращение любых форм взаимодействия с Россией и в таких областях, как культура и образование. Не вполне понятно, о каких сохраняющихся контактах между нашими странами идет речь", - подчеркнула представитель российского МИД. Захарова отметила, что телефоны действительно все еще стоят на рабочих столах президентов и министров, посольства все еще работают, хоть и в усеченном формате. "Однако Парижу стоило бы перестать дезинформировать своих граждан и мировую общественность. Мы никогда не отказывались от серьезного, профессионального диалога, учитывающего не только взаимные интересы, но и реалии. Правда в том, что наши западные оппоненты к этому не готовы, сделав ставку на выполнение совершенно бесперспективной задачи – нанесение России стратегического поражения", - заключила она.

https://ria.ru/20230504/ataka-1869587689.html

https://ria.ru/20230501/rusofobiya-1868981871.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, мария захарова, катрин колонна, в мире