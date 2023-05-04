https://ria.ru/20230504/frantsiya-1869602344.html

Префект французского департамента запретил митинги из-за визита Макрона

Префект французского департамента запретил митинги из-за визита Макрона - РИА Новости, 04.05.2023

Префект французского департамента запретил митинги из-за визита Макрона

Префект французского департамента Приморская Шаранта Николя Бассейе запретил проводить 4 мая манифестации в городе Сент в районе местного лицея в связи с... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:28

2023-05-04T11:28

2023-05-04T11:28

в мире

франция

эммануэль макрон

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Префект французского департамента Приморская Шаранта Николя Бассейе запретил проводить 4 мая манифестации в городе Сент в районе местного лицея в связи с визитом президента Франции Эммануэля Макрона, копию указа префекта опубликовала в своем аккаунте в Twitter местный депутат Сеголен Амьё. "Любые манифестации, собрания или протестные митинги запрещены в четверг, 4 мая с 7:30 до 18:00", - говорится в указе. Уточняется, что запрет действует на определенный сектор вокруг лицея имени Бернара Палисси. Ранее Елисейский дворец уточнял, что Макрон в четверг в ходе поездки в Сент представит реформу профессиональных училищ. Поездки президента Франции Эммануэля Макрона в регионы сопровождаются манифестациями после решения о пенсионной реформе. Сотни граждан утраивают "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они приносят с собой на протест против визита Макрона. А во время поездки президента на строительный завод, профсоюзы намеренно отключили электричество. Такой же прием ожидал Макрона в департаменте Эро, однако там президент отказался от общения с гражданами. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.

https://ria.ru/20230420/france-1866662585.html

https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869116507.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы