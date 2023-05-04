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Новый ФОК с бассейном построят в подмосковном Раменском - РИА Новости, 04.05.2023
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Новости Подмосковья
 
16:52 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/fok-1869714342.html
Новый ФОК с бассейном построят в подмосковном Раменском
Новый ФОК с бассейном построят в подмосковном Раменском - РИА Новости, 04.05.2023
Новый ФОК с бассейном построят в подмосковном Раменском
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью 3,8 тысячи квадратных метров построят в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:52
2023-05-04T16:52
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью 3,8 тысячи квадратных метров построят в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба министерства строительства Московской области.Объект на улице Махова будет возведен в рамках национального проекта "Демография". В ФОК будут предусмотрены помещения охраны, тренерские, конференц-зал, медблок, а также зал для бадминтона и плавательный бассейн.В ведомстве добавили, что помимо строительства ФОКа будет проведено благоустройство прилегающей территории и построена парковка.
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московская область (подмосковье), нацпроекты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Нацпроекты

Новый ФОК с бассейном построят в подмосковном Раменском

© Министерство строительного комплекса Москвоской областиПроектное решение строительства ФОКа с залом для бадминтона и бассейном в Раменском округе
Проектное решение строительства ФОКа с залом для бадминтона и бассейном в Раменском округе
© Министерство строительного комплекса Москвоской области
Проектное решение строительства ФОКа с залом для бадминтона и бассейном в Раменском округе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью 3,8 тысячи квадратных метров построят в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба министерства строительства Московской области.
Объект на улице Махова будет возведен в рамках национального проекта "Демография". В ФОК будут предусмотрены помещения охраны, тренерские, конференц-зал, медблок, а также зал для бадминтона и плавательный бассейн.
«
"Заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Общая площадь двухэтажного здания составит более 3,8 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что помимо строительства ФОКа будет проведено благоустройство прилегающей территории и построена парковка.
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