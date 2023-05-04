https://ria.ru/20230504/fok-1869714342.html

Новый ФОК с бассейном построят в подмосковном Раменском

Новый ФОК с бассейном построят в подмосковном Раменском - РИА Новости, 04.05.2023

Новый ФОК с бассейном построят в подмосковном Раменском

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью 3,8 тысячи квадратных метров построят в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:52

2023-05-04T16:52

2023-05-04T16:52

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью 3,8 тысячи квадратных метров построят в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба министерства строительства Московской области.Объект на улице Махова будет возведен в рамках национального проекта "Демография". В ФОК будут предусмотрены помещения охраны, тренерские, конференц-зал, медблок, а также зал для бадминтона и плавательный бассейн.В ведомстве добавили, что помимо строительства ФОКа будет проведено благоустройство прилегающей территории и построена парковка.

https://ria.ru/20220117/stroitelstvo-1768183674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), нацпроекты