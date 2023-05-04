Новый ФОК с бассейном построят в подмосковном Раменском
© Министерство строительного комплекса Москвоской областиПроектное решение строительства ФОКа с залом для бадминтона и бассейном в Раменском округе
© Министерство строительного комплекса Москвоской области
Проектное решение строительства ФОКа с залом для бадминтона и бассейном в Раменском округе
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью 3,8 тысячи квадратных метров построят в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба министерства строительства Московской области.
Объект на улице Махова будет возведен в рамках национального проекта "Демография". В ФОК будут предусмотрены помещения охраны, тренерские, конференц-зал, медблок, а также зал для бадминтона и плавательный бассейн.
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"Заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Общая площадь двухэтажного здания составит более 3,8 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что помимо строительства ФОКа будет проведено благоустройство прилегающей территории и построена парковка.