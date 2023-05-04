https://ria.ru/20230504/flamingo-1869579290.html
Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер
Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер - РИА Новости, 04.05.2023
Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер
Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер, сообщили в телеграм-канале столичного зоопарка. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:16
2023-05-04T10:16
2023-05-04T10:17
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер, сообщили в телеграм-канале столичного зоопарка. "Наши розовые и красные фламинго снова поселились на Большом пруду. Переезд из теплого помещения был недолгим, но зато шумным и ярким", - говорится в сообщении. Отмечается, что переезд для фламинго – привычная процедура. Всю зиму они проводят в теплом помещении, а весной, когда устанавливается стабильный плюс, переезжают на пруд. Одновременно с "переездом" у птиц начинается период ухаживаний и гнездования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский зоопарк, москва
Московский зоопарк, Москва
Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер
Розовые и красные фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер, сообщили в телеграм-канале
столичного зоопарка.
"Наши розовые и красные фламинго снова поселились на Большом пруду. Переезд из теплого помещения был недолгим, но зато шумным и ярким", - говорится в сообщении.
Отмечается, что переезд для фламинго – привычная процедура. Всю зиму они проводят в теплом помещении, а весной, когда устанавливается стабильный плюс, переезжают на пруд. Одновременно с "переездом" у птиц начинается период ухаживаний и гнездования.
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