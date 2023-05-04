https://ria.ru/20230504/flamingo-1869579290.html

Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер

Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер - РИА Новости, 04.05.2023

Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер

Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер, сообщили в телеграм-канале столичного зоопарка. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:16

2023-05-04T10:16

2023-05-04T10:17

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер, сообщили в телеграм-канале столичного зоопарка. "Наши розовые и красные фламинго снова поселились на Большом пруду. Переезд из теплого помещения был недолгим, но зато шумным и ярким", - говорится в сообщении. Отмечается, что переезд для фламинго – привычная процедура. Всю зиму они проводят в теплом помещении, а весной, когда устанавливается стабильный плюс, переезжают на пруд. Одновременно с "переездом" у птиц начинается период ухаживаний и гнездования.

https://ria.ru/20230502/zhiraf-1869053227.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московский зоопарк, москва