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Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер - РИА Новости, 04.05.2023
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10:16 04.05.2023 (обновлено: 10:17 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/flamingo-1869579290.html
Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер
Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер - РИА Новости, 04.05.2023
Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер
Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер, сообщили в телеграм-канале столичного зоопарка. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:16
2023-05-04T10:17
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер, сообщили в телеграм-канале столичного зоопарка. "Наши розовые и красные фламинго снова поселились на Большом пруду. Переезд из теплого помещения был недолгим, но зато шумным и ярким", - говорится в сообщении. Отмечается, что переезд для фламинго – привычная процедура. Всю зиму они проводят в теплом помещении, а весной, когда устанавливается стабильный плюс, переезжают на пруд. Одновременно с "переездом" у птиц начинается период ухаживаний и гнездования.
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московский зоопарк, москва
Московский зоопарк, Москва
Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер

Розовые и красные фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер

© Московский зоопарк/TelegramФламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер
Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер
© Московский зоопарк/Telegram
Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер, сообщили в телеграм-канале столичного зоопарка.
"Наши розовые и красные фламинго снова поселились на Большом пруду. Переезд из теплого помещения был недолгим, но зато шумным и ярким", - говорится в сообщении.
Отмечается, что переезд для фламинго – привычная процедура. Всю зиму они проводят в теплом помещении, а весной, когда устанавливается стабильный плюс, переезжают на пруд. Одновременно с "переездом" у птиц начинается период ухаживаний и гнездования.
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