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Первый канал покажет снятый военкорами документальный фильм о Мариуполе - РИА Новости, 04.05.2023
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23:52 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/film-1869797722.html
Первый канал покажет снятый военкорами документальный фильм о Мариуполе
Первый канал покажет снятый военкорами документальный фильм о Мариуполе - РИА Новости, 04.05.2023
Первый канал покажет снятый военкорами документальный фильм о Мариуполе
Первый канал сообщил, что покажет 21 мая документальный фильм "Мариуполь. Возвращение домой", снятый военными корреспондентами. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T23:52
2023-05-04T23:52
мариуполь
россия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Первый канал сообщил, что покажет 21 мая документальный фильм "Мариуполь. Возвращение домой", снятый военными корреспондентами. "Документальный фильм, приуроченный к годовщине освобождения города Мариуполь 21 мая 2022 года и его вхождению в состав России, покажут 21 мая в 16:55", - говорится в сообщении. Отмечается, что в основе картины – героические истории участников событий: штурмовиков, бойцов войск специального назначения, добровольцев, которым удалось вернуть городу мир и свободу. Живые свидетельства переговорщиков о сдаче "Азовстали", военных корреспондентов, школьников и пенсионеров, музыкантов и волонтеров, тех, кто вывозил людей из города, и кто в нем остался. "Воспоминания о черных днях и взгляд в мирное будущее жителей Мариуполя. Фильм снят военкорами, которые были непосредственными участниками событий", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230504/mariupol-1869666528.html
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мариуполь, россия
Мариуполь, Россия
Первый канал покажет снятый военкорами документальный фильм о Мариуполе

Первый канал покажет снятый военкорами документальный фильм "Мариуполь. Возвращение домой"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на строящиеся жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя
Вид на строящиеся жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на строящиеся жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Первый канал сообщил, что покажет 21 мая документальный фильм "Мариуполь. Возвращение домой", снятый военными корреспондентами.
"Документальный фильм, приуроченный к годовщине освобождения города Мариуполь 21 мая 2022 года и его вхождению в состав России, покажут 21 мая в 16:55", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в основе картины – героические истории участников событий: штурмовиков, бойцов войск специального назначения, добровольцев, которым удалось вернуть городу мир и свободу. Живые свидетельства переговорщиков о сдаче "Азовстали", военных корреспондентов, школьников и пенсионеров, музыкантов и волонтеров, тех, кто вывозил людей из города, и кто в нем остался.
"Воспоминания о черных днях и взгляд в мирное будущее жителей Мариуполя. Фильм снят военкорами, которые были непосредственными участниками событий", - отмечается в сообщении.
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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