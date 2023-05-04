https://ria.ru/20230504/film-1869797722.html

Первый канал покажет снятый военкорами документальный фильм о Мариуполе

Первый канал покажет снятый военкорами документальный фильм о Мариуполе - РИА Новости, 04.05.2023

Первый канал покажет снятый военкорами документальный фильм о Мариуполе

Первый канал сообщил, что покажет 21 мая документальный фильм "Мариуполь. Возвращение домой", снятый военными корреспондентами. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T23:52

2023-05-04T23:52

2023-05-04T23:52

мариуполь

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Первый канал сообщил, что покажет 21 мая документальный фильм "Мариуполь. Возвращение домой", снятый военными корреспондентами. "Документальный фильм, приуроченный к годовщине освобождения города Мариуполь 21 мая 2022 года и его вхождению в состав России, покажут 21 мая в 16:55", - говорится в сообщении. Отмечается, что в основе картины – героические истории участников событий: штурмовиков, бойцов войск специального назначения, добровольцев, которым удалось вернуть городу мир и свободу. Живые свидетельства переговорщиков о сдаче "Азовстали", военных корреспондентов, школьников и пенсионеров, музыкантов и волонтеров, тех, кто вывозил людей из города, и кто в нем остался. "Воспоминания о черных днях и взгляд в мирное будущее жителей Мариуполя. Фильм снят военкорами, которые были непосредственными участниками событий", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230504/mariupol-1869666528.html

мариуполь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мариуполь, россия