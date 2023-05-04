https://ria.ru/20230504/festival-1869746058.html

На антифашистском фестивале в Самаре осудили атаку БПЛА на Кремль

На антифашистском фестивале в Самаре осудили атаку БПЛА на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

На антифашистском фестивале в Самаре осудили атаку БПЛА на Кремль

Участники антифашистского фестиваля "Гитары в строю!", который проходит в Самарской области, осудили атаку беспилотников на Кремль в Москве, сообщается на сайте РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:24

2023-05-04T18:24

2023-05-04T19:10

самарская область

самара

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869746450_0:94:900:600_1920x0_80_0_0_51f888e797d81b5a50a6543769bedfb8.jpg

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Участники антифашистского фестиваля "Гитары в строю!", который проходит в Самарской области, осудили атаку беспилотников на Кремль в Москве, сообщается на сайте фестиваля.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю."Попытка врага сломить единство людей перед священным праздником ─ Днем великой Победы оказалось тщетной. Добиться этого просто невозможно! Наоборот, нас это только еще сильнее сплотит в борьбе с фашизмом", ─ говорится в сообщении, размещенном на сайте мероприятия.Также участники патриотической акции выразили солидарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину.Культурно-просветительский марафон "Гитары в строю!" стартовал на Средней Волге 1 мая и завершится 6 мая. Мероприятие организовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона.

https://ria.ru/20230425/chtetsy-1867712451.html

самарская область

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, самара, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин