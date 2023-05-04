На антифашистском фестивале в Самаре осудили атаку БПЛА на Кремль
© Фото : Международный фестиваль "Гитары в строю!"Участники Первого Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!"
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Участники антифашистского фестиваля "Гитары в строю!", который проходит в Самарской области, осудили атаку беспилотников на Кремль в Москве, сообщается на сайте фестиваля.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
"Попытка врага сломить единство людей перед священным праздником ─ Днем великой Победы оказалось тщетной. Добиться этого просто невозможно! Наоборот, нас это только еще сильнее сплотит в борьбе с фашизмом", ─ говорится в сообщении, размещенном на сайте мероприятия.
Также участники патриотической акции выразили солидарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
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"И сегодня с берегов Волги мы, участники I Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!", выражаем солидарность с президентом России В.В. Путиным. Мы, как и все люди доброй воли, будем и дальше выступать за мир без фашизма, будем дарить людям радость, исполняя патриотическую музыку и песни", ─ подчеркивается в официальном сообщении.
Культурно-просветительский марафон "Гитары в строю!" стартовал на Средней Волге 1 мая и завершится 6 мая. Мероприятие организовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона.