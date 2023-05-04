На Тайване сообщили о задержке поставок истребителей F-16 из США
Первые истребители F-16V поставят из США на Тайвань в третьем квартале 2024 года
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookГруппа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США. Архивное фото
ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Сроки поставки 66 американских истребителей F-16V на Тайвань увеличились, первые истребители будут поставлены в третьем квартале 2024 года, заявил в четверг глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн, слова которого приводит Центральное информационное агентство острова (CNA).
Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню истребителей F-16 на 8 миллиардов долларов в 2019 году.
Выступая в Законодательном Юане (парламент) в четверг, Цю Гочжэн сообщил, что первые поставки истребителей F-16V на остров откладываются до третьего квартала 2024 года. Изначально планировалось, что первые истребители будут поставлены на Тайвань в четвертом квартале текущего года.
При этом Цю Гочжэн отметил, что все самолеты будут поставлены на остров, как и планировалось, до конца 2026 года.
Отвечая на вопрос, будет ли Тайвань требовать выплаты неустойки из-за задержки поставок истребителей компанией Lockheed Martin, Цю Гочжэн заявил, что контракт не предусматривает финансовых штрафов за несвоевременную поставку.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.