https://ria.ru/20230504/f-16-1869655812.html

На Тайване сообщили о задержке поставок истребителей F-16 из США

На Тайване сообщили о задержке поставок истребителей F-16 из США - РИА Новости, 04.05.2023

На Тайване сообщили о задержке поставок истребителей F-16 из США

Сроки поставки 66 американских истребителей F-16V на Тайвань увеличились, первые истребители будут поставлены в третьем квартале 2024 года, заявил в четверг... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:44

2023-05-04T13:44

2023-05-04T13:44

в мире

тайвань

сша

китай

f-16

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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Сроки поставки 66 американских истребителей F-16V на Тайвань увеличились, первые истребители будут поставлены в третьем квартале 2024 года, заявил в четверг глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн, слова которого приводит Центральное информационное агентство острова (CNA). Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню истребителей F-16 на 8 миллиардов долларов в 2019 году. Выступая в Законодательном Юане (парламент) в четверг, Цю Гочжэн сообщил, что первые поставки истребителей F-16V на остров откладываются до третьего квартала 2024 года. Изначально планировалось, что первые истребители будут поставлены на Тайвань в четвертом квартале текущего года. При этом Цю Гочжэн отметил, что все самолеты будут поставлены на остров, как и планировалось, до конца 2026 года. Отвечая на вопрос, будет ли Тайвань требовать выплаты неустойки из-за задержки поставок истребителей компанией Lockheed Martin, Цю Гочжэн заявил, что контракт не предусматривает финансовых штрафов за несвоевременную поставку. Ранее в апреле Китай запретил своим предпринимателям вести экспортную и импортную деятельность с американскими производителями оружия Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense из-за поставок оружия Тайваню. В феврале Китай внес Lockheed Martin в список неблагонадежных компаний. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://radiosputnik.ria.ru/20230423/tayvan-1867182509.html

https://ria.ru/20230426/kitay-1867818473.html

https://ria.ru/20230421/proigrysh-1866774981.html

тайвань

сша

китай

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тайвань, сша, китай, f-16