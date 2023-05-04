Рейтинг@Mail.ru
Жителей села Успенка в Тюменской области эвакуировали из-за лесного пожара - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/evakuatsiya-1869759034.html
Жителей села Успенка в Тюменской области эвакуировали из-за лесного пожара
Жителей села Успенка в Тюменской области эвакуировали из-за лесного пожара - РИА Новости, 04.05.2023
Жителей села Успенка в Тюменской области эвакуировали из-за лесного пожара
Лесной пожар приблизился к селу Успенка в Тюменской области, из 30 домов эвакуированы 79 человек, сообщает ГУМЧС по Тюменской области. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:08
2023-05-04T19:08
происшествия
тюменская область
тюменский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003260_0:111:3168:1893_1920x0_80_0_0_75aff3951db66b84fb63e7112606488b.jpg
ТЮМЕНЬ, 4 мая – РИА Новости. Лесной пожар приблизился к селу Успенка в Тюменской области, из 30 домов эвакуированы 79 человек, сообщает ГУМЧС по Тюменской области. "Четвертого мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Из 30 жилых домов этого населенного пункта эвакуированы 79 человек", - информируют спасатели. К тушению пожара привлечены 74 человека и 51 единица техники, в том числе от МЧС на месте пожара работают 45 человек личного состава и 16 единиц техники. Дополнительно задействованы два вертолета Ми-8 с водосливным устройством.
https://ria.ru/20230430/buryatiya-1868797352.html
тюменская область
тюменский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003260_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_0e9a2cea61f02c9a23cfcd3fc5b6ddff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, тюменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тюменская область, Тюменский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей села Успенка в Тюменской области эвакуировали из-за лесного пожара

В Тюменской области 79 жителей села Успенка эвакуировали из-за лесного пожара

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
Пожар в лесном массиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 4 мая – РИА Новости. Лесной пожар приблизился к селу Успенка в Тюменской области, из 30 домов эвакуированы 79 человек, сообщает ГУМЧС по Тюменской области.
"Четвертого мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Из 30 жилых домов этого населенного пункта эвакуированы 79 человек", - информируют спасатели.
К тушению пожара привлечены 74 человека и 51 единица техники, в том числе от МЧС на месте пожара работают 45 человек личного состава и 16 единиц техники. Дополнительно задействованы два вертолета Ми-8 с водосливным устройством.
Сотрудники ФБУ Авиалесоохрана во время тушения лесного пожара на территории Забайкальского национального парка Заповедное подлеморье в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
В Бурятии более 230 человек тушили лесные пожары
30 апреля, 05:47
 
ПроисшествияТюменская областьТюменский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала