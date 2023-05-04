https://ria.ru/20230504/evakuatsiya-1869759034.html
Жителей села Успенка в Тюменской области эвакуировали из-за лесного пожара
Жителей села Успенка в Тюменской области эвакуировали из-за лесного пожара - РИА Новости, 04.05.2023
Жителей села Успенка в Тюменской области эвакуировали из-за лесного пожара
Лесной пожар приблизился к селу Успенка в Тюменской области, из 30 домов эвакуированы 79 человек, сообщает ГУМЧС по Тюменской области. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:08
2023-05-04T19:08
2023-05-04T19:08
происшествия
тюменская область
тюменский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 4 мая – РИА Новости. Лесной пожар приблизился к селу Успенка в Тюменской области, из 30 домов эвакуированы 79 человек, сообщает ГУМЧС по Тюменской области. "Четвертого мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Из 30 жилых домов этого населенного пункта эвакуированы 79 человек", - информируют спасатели. К тушению пожара привлечены 74 человека и 51 единица техники, в том числе от МЧС на месте пожара работают 45 человек личного состава и 16 единиц техники. Дополнительно задействованы два вертолета Ми-8 с водосливным устройством.
https://ria.ru/20230430/buryatiya-1868797352.html
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происшествия, тюменская область, тюменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тюменская область, Тюменский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей села Успенка в Тюменской области эвакуировали из-за лесного пожара
В Тюменской области 79 жителей села Успенка эвакуировали из-за лесного пожара