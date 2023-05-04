https://ria.ru/20230504/evakuatsiya-1869759034.html

Жителей села Успенка в Тюменской области эвакуировали из-за лесного пожара

Жителей села Успенка в Тюменской области эвакуировали из-за лесного пожара - РИА Новости, 04.05.2023

Жителей села Успенка в Тюменской области эвакуировали из-за лесного пожара

Лесной пожар приблизился к селу Успенка в Тюменской области, из 30 домов эвакуированы 79 человек, сообщает ГУМЧС по Тюменской области. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:08

2023-05-04T19:08

2023-05-04T19:08

происшествия

тюменская область

тюменский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003260_0:111:3168:1893_1920x0_80_0_0_75aff3951db66b84fb63e7112606488b.jpg

ТЮМЕНЬ, 4 мая – РИА Новости. Лесной пожар приблизился к селу Успенка в Тюменской области, из 30 домов эвакуированы 79 человек, сообщает ГУМЧС по Тюменской области. "Четвертого мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Из 30 жилых домов этого населенного пункта эвакуированы 79 человек", - информируют спасатели. К тушению пожара привлечены 74 человека и 51 единица техники, в том числе от МЧС на месте пожара работают 45 человек личного состава и 16 единиц техники. Дополнительно задействованы два вертолета Ми-8 с водосливным устройством.

https://ria.ru/20230430/buryatiya-1868797352.html

тюменская область

тюменский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, тюменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)