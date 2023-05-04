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Решетников: Россия будет в лидерах среди развитых стран по росту экономики - РИА Новости, 04.05.2023
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15:39 04.05.2023 (обновлено: 16:22 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ekonomika-1869694238.html
Решетников: Россия будет в лидерах среди развитых стран по росту экономики
Решетников: Россия будет в лидерах среди развитых стран по росту экономики - РИА Новости, 04.05.2023
Решетников: Россия будет в лидерах среди развитых стран по росту экономики
Россия по итогам 2023 года окажется в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста, заявил министр экономического развития Максим... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:39
2023-05-04T16:22
экономика
цены на нефть
россия
максим решетников
владимир путин
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия по итогам 2023 года окажется в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "По нам прогноз 1,2 процента, но особенность тут прогноза есть. Вы знаете, что наш прогноз, как правило, корректируется в большую сторону от оценки. Мы все-таки чуть-чуть более консервативны, потому что бюджет, да и все-таки риски некоторые закладываем. Как правило, потом мы все эти годы действительно в плюс добавляли, а прогнозы МВФ, как правило, потом в минус. Поэтому я думаю, что по итогам года мы окажемся в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста", — сказал глава ведомства.По его словам, рост обеспечит потребительский спрос. Минэкономразвития закладывает в прогноз рост показателя на четыре процента, причем, как сказал Решетников, положительная динамика будет по всем основным компонентам."В первую очередь это, конечно, заработная плата. Мы думаем, что рост будет минимум 5,4 процента в реальном выражении. Второй момент — это социальные пособия и это те решения по индексациям и по социальным выплатам еще прошлого года", — заявил министр.Ведомство также ожидает роста доходов бизнеса, модернизации предприятий "в условиях долгосрочной низкой безработицы".В апреле Минэкономразвития опубликовало обновленный прогноз социально-экономического развития страны, который предполагает рост ВВП в текущем году на 1,2 процента, в 2024 году — на два процента. Инфляция, по оценке министерства, составит 5,3 процента, реальные зарплаты вырастут на 5,4 процента, а реальные доходы — на 3,4 процента.
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экономика, цены на нефть, россия, максим решетников, владимир путин, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Максим Решетников, Владимир Путин, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников: Россия будет в лидерах среди развитых стран по росту экономики

Решетников: Россия будет в лидерах среди развитых стран по росту экономики по итогам года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкРФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи
РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия по итогам 2023 года окажется в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"По нам прогноз 1,2 процента, но особенность тут прогноза есть. Вы знаете, что наш прогноз, как правило, корректируется в большую сторону от оценки. Мы все-таки чуть-чуть более консервативны, потому что бюджет, да и все-таки риски некоторые закладываем. Как правило, потом мы все эти годы действительно в плюс добавляли, а прогнозы МВФ, как правило, потом в минус. Поэтому я думаю, что по итогам года мы окажемся в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста", — сказал глава ведомства.
По его словам, рост обеспечит потребительский спрос. Минэкономразвития закладывает в прогноз рост показателя на четыре процента, причем, как сказал Решетников, положительная динамика будет по всем основным компонентам.
"В первую очередь это, конечно, заработная плата. Мы думаем, что рост будет минимум 5,4 процента в реальном выражении. Второй момент — это социальные пособия и это те решения по индексациям и по социальным выплатам еще прошлого года", — заявил министр.
Ведомство также ожидает роста доходов бизнеса, модернизации предприятий "в условиях долгосрочной низкой безработицы".
В апреле Минэкономразвития опубликовало обновленный прогноз социально-экономического развития страны, который предполагает рост ВВП в текущем году на 1,2 процента, в 2024 году — на два процента. Инфляция, по оценке министерства, составит 5,3 процента, реальные зарплаты вырастут на 5,4 процента, а реальные доходы — на 3,4 процента.
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