https://ria.ru/20230504/drony-1869599699.html

В Красноярском крае ввели ограничения на полеты дронов

В Красноярском крае ввели ограничения на полеты дронов - РИА Новости, 04.05.2023

В Красноярском крае ввели ограничения на полеты дронов

Власти запретили полеты беспилотников и легкомоторных самолетов 4 и 9 мая над населенными пунктами Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:11

2023-05-04T11:11

2023-05-04T11:11

красноярский край

общество

день победы

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КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Власти запретили полеты беспилотников и легкомоторных самолетов 4 и 9 мая над населенными пунктами Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМВД. "Четвертого и 9 мая над населенными пунктами Красноярского края введено ограничение на использование воздушного пространства для легкомоторных самолетов и беспилотников. Соответствующие разрешения МТУ Росавиации и филиал "Аэронавигация Центральной Сибири" выдавать не будут по решению антитеррористической комиссии Красноярского края и оперативного штаба", - говорится в сообщении главка. Отмечается, что в случае выявления полицейскими БПЛА к ним будет применяться принудительная посадка, а само устройство у оператора изымут. Кроме того, за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрены штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей - для гражданских лиц, от 100 до 150 тысяч рублей - для должностных лиц, от 250 до 300 тысяч рублей - для юридических лиц.

https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869592885.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, общество, день победы