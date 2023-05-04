https://ria.ru/20230504/drony-1869599699.html
В Красноярском крае ввели ограничения на полеты дронов
В Красноярском крае ввели ограничения на полеты дронов - РИА Новости, 04.05.2023
В Красноярском крае ввели ограничения на полеты дронов
Власти запретили полеты беспилотников и легкомоторных самолетов 4 и 9 мая над населенными пунктами Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:11
2023-05-04T11:11
2023-05-04T11:11
красноярский край
общество
день победы
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КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Власти запретили полеты беспилотников и легкомоторных самолетов 4 и 9 мая над населенными пунктами Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМВД. "Четвертого и 9 мая над населенными пунктами Красноярского края введено ограничение на использование воздушного пространства для легкомоторных самолетов и беспилотников. Соответствующие разрешения МТУ Росавиации и филиал "Аэронавигация Центральной Сибири" выдавать не будут по решению антитеррористической комиссии Красноярского края и оперативного штаба", - говорится в сообщении главка. Отмечается, что в случае выявления полицейскими БПЛА к ним будет применяться принудительная посадка, а само устройство у оператора изымут. Кроме того, за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрены штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей - для гражданских лиц, от 100 до 150 тысяч рублей - для должностных лиц, от 250 до 300 тысяч рублей - для юридических лиц.
https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869592885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, общество, день победы
Красноярский край, Общество, День Победы
В Красноярском крае ввели ограничения на полеты дронов
В Красноярском крае запретили полеты дронов и легкомоторных самолетов 4 и 9 мая
КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости.
Власти запретили полеты беспилотников и легкомоторных самолетов 4 и 9 мая над населенными пунктами Красноярского края, сообщает
краевой главк ГУМВД.
"Четвертого и 9 мая над населенными пунктами Красноярского края введено ограничение на использование воздушного пространства для легкомоторных самолетов и беспилотников. Соответствующие разрешения МТУ Росавиации и филиал "Аэронавигация Центральной Сибири" выдавать не будут по решению антитеррористической комиссии Красноярского края и оперативного штаба", - говорится в сообщении главка.
Отмечается, что в случае выявления полицейскими БПЛА к ним будет применяться принудительная посадка, а само устройство у оператора изымут. Кроме того, за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрены штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей - для гражданских лиц, от 100 до 150 тысяч рублей - для должностных лиц, от 250 до 300 тысяч рублей - для юридических лиц.
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