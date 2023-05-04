https://ria.ru/20230504/donetsk-1869707512.html
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов
Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:33
2023-05-04T16:33
2023-05-04T16:33
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869702441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, кировский район, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра