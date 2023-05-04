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Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Степное - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:57 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/donbass-1869570759.html
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Степное
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Степное - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Степное
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и поселок Степное, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:57
2023-05-04T09:57
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
украина
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и поселок Степное, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в 9.30 было выпущено четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Степному. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230504/donbass-1869555565.html
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869535283.html
донецк
куйбышевский район
украина
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донецк, куйбышевский район, украина, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Украина, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Степное

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и поселку Степное восемь снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и поселок Степное, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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Отмечается, что в 9.30 было выпущено четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Степному.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районУкраинаНАТОПроисшествия
 
 
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