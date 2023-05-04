https://ria.ru/20230504/blinovskaya-1869608447.html
Защита обжаловала постановление о домашнем аресте Блиновской
Защита обжаловала постановление о домашнем аресте Блиновской - РИА Новости, 04.05.2023
Защита обжаловала постановление о домашнем аресте Блиновской
В Пресненский суд Москвы поступила жалоба защиты блогера Елены Блиновской на избрание ей домашнего ареста по обвинению в уклонении от уплаты налогов и... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:48
2023-05-04T11:48
2023-05-04T11:56
происшествия
россия
елена блиновская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859838616_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_aa09c52b2c55736c5baf477b3dca53b9.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступила жалоба защиты блогера Елены Блиновской на избрание ей домашнего ареста по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Сальниковой Н.А. на постановление суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской Е.О. Защита просит отменить постановление суда и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказал собеседник агентства.Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна.Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868236065.html
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868584081.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859838616_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_feaa8ca56f512e56113cbdc5e954d0e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, елена блиновская
Происшествия, Россия, Елена Блиновская
Защита обжаловала постановление о домашнем аресте Блиновской
Защита обжаловала решение о домашнем аресте Блиновской по делу об уклонении от налогов
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступила жалоба защиты блогера Елены Блиновской на избрание ей домашнего ареста по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Сальниковой Н.А. на постановление суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской Е.О. Защита просит отменить постановление суда и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказал собеседник агентства.
"У следователей несколько вариантов". Что ждет Елену Блиновскую
Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна.
Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области
на пути в Белоруссию
.
По данным СК
, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Следствие продолжает устанавливать возможных соучастников Блиновской