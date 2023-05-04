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Защита обжаловала постановление о домашнем аресте Блиновской - РИА Новости, 04.05.2023
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11:48 04.05.2023 (обновлено: 11:56 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/blinovskaya-1869608447.html
Защита обжаловала постановление о домашнем аресте Блиновской
Защита обжаловала постановление о домашнем аресте Блиновской - РИА Новости, 04.05.2023
Защита обжаловала постановление о домашнем аресте Блиновской
В Пресненский суд Москвы поступила жалоба защиты блогера Елены Блиновской на избрание ей домашнего ареста по обвинению в уклонении от уплаты налогов и... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:48
2023-05-04T11:56
происшествия
россия
елена блиновская
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступила жалоба защиты блогера Елены Блиновской на избрание ей домашнего ареста по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Сальниковой Н.А. на постановление суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской Е.О. Защита просит отменить постановление суда и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказал собеседник агентства.Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна.Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868236065.html
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868584081.html
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происшествия, россия, елена блиновская
Происшествия, Россия, Елена Блиновская
Защита обжаловала постановление о домашнем аресте Блиновской

Защита обжаловала решение о домашнем аресте Блиновской по делу об уклонении от налогов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступила жалоба защиты блогера Елены Блиновской на избрание ей домашнего ареста по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Сальниковой Н.А. на постановление суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской Е.О. Защита просит отменить постановление суда и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказал собеседник агентства.
Блогер Елена Блиновская, задержанная сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
"У следователей несколько вариантов". Что ждет Елену Блиновскую
27 апреля, 18:20
Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна.
Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Блогер Елена Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Следствие продолжает устанавливать возможных соучастников Блиновской
28 апреля, 18:45
 
ПроисшествияРоссияЕлена Блиновская
 
 
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