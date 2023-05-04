https://ria.ru/20230504/blinovskaya-1869608447.html

Защита обжаловала постановление о домашнем аресте Блиновской

Защита обжаловала постановление о домашнем аресте Блиновской - РИА Новости, 04.05.2023

Защита обжаловала постановление о домашнем аресте Блиновской

В Пресненский суд Москвы поступила жалоба защиты блогера Елены Блиновской на избрание ей домашнего ареста по обвинению в уклонении от уплаты налогов и... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:48

2023-05-04T11:48

2023-05-04T11:56

происшествия

россия

елена блиновская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859838616_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_aa09c52b2c55736c5baf477b3dca53b9.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступила жалоба защиты блогера Елены Блиновской на избрание ей домашнего ареста по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Сальниковой Н.А. на постановление суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской Е.О. Защита просит отменить постановление суда и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказал собеседник агентства.Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна.Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868236065.html

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868584081.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, елена блиновская