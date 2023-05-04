https://ria.ru/20230504/biznes-1869699686.html

Путин призвал помогать бизнесу в приграничных регионах с учетом реалий

Путин призвал помогать бизнесу в приграничных регионах с учетом реалий - РИА Новости, 04.05.2023

Путин призвал помогать бизнесу в приграничных регионах с учетом реалий

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым отметил, что помощь пострадавшему на приграничных территориях... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:57

2023-05-04T15:57

2023-05-04T15:58

экономика

россия

курская область

владимир путин

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым отметил, что помощь пострадавшему на приграничных территориях бизнесу нужно оказывать, оценивая ситуацию по реальной обстановке. Министр доложил о поддержке бизнеса, пострадавшего на приграничных территориях, в частности, в Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму. "Я вас прошу продолжить эту работу и помочь", - сказал Путин. Решетников заверил, что кабмин все решения принял, выделенный миллиард рублей доведен до регионов. В то же время он уточнил, что ущерб определяли по состоянию на 1 марта, однако "ситуация имеет развитие", и во втором полугодии, возможно, надо будет вернуться к этому вопросу. "Нужно по реальной обстановке оценивать ситуацию", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230426/rostov-1867859609.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, курская область, владимир путин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)