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Путин призвал помогать бизнесу в приграничных регионах с учетом реалий - РИА Новости, 04.05.2023
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15:57 04.05.2023 (обновлено: 15:58 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/biznes-1869699686.html
Путин призвал помогать бизнесу в приграничных регионах с учетом реалий
Путин призвал помогать бизнесу в приграничных регионах с учетом реалий - РИА Новости, 04.05.2023
Путин призвал помогать бизнесу в приграничных регионах с учетом реалий
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым отметил, что помощь пострадавшему на приграничных территориях... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:57
2023-05-04T15:58
экономика
россия
курская область
владимир путин
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым отметил, что помощь пострадавшему на приграничных территориях бизнесу нужно оказывать, оценивая ситуацию по реальной обстановке. Министр доложил о поддержке бизнеса, пострадавшего на приграничных территориях, в частности, в Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму. "Я вас прошу продолжить эту работу и помочь", - сказал Путин. Решетников заверил, что кабмин все решения принял, выделенный миллиард рублей доведен до регионов. В то же время он уточнил, что ущерб определяли по состоянию на 1 марта, однако "ситуация имеет развитие", и во втором полугодии, возможно, надо будет вернуться к этому вопросу. "Нужно по реальной обстановке оценивать ситуацию", - добавил Путин.
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экономика, россия, курская область, владимир путин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Курская область, Владимир Путин, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин призвал помогать бизнесу в приграничных регионах с учетом реалий

Путин о помощи бизнесу в приграничных регионах: надо исходить из реальной обстановки

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым отметил, что помощь пострадавшему на приграничных территориях бизнесу нужно оказывать, оценивая ситуацию по реальной обстановке.
Министр доложил о поддержке бизнеса, пострадавшего на приграничных территориях, в частности, в Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму.
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"Я вас прошу продолжить эту работу и помочь", - сказал Путин.
Решетников заверил, что кабмин все решения принял, выделенный миллиард рублей доведен до регионов. В то же время он уточнил, что ущерб определяли по состоянию на 1 марта, однако "ситуация имеет развитие", и во втором полугодии, возможно, надо будет вернуться к этому вопросу.
"Нужно по реальной обстановке оценивать ситуацию", - добавил Путин.
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