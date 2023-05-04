https://ria.ru/20230504/biblioteki-1869710902.html

В Нижегородской области откроют восемь модельных библиотек до конца года

В Нижегородской области откроют восемь модельных библиотек до конца года - РИА Новости, 04.05.2023

В Нижегородской области откроют восемь модельных библиотек до конца года

Восемь дополнительных модельных муниципальных библиотек будут открыты в Нижегородской области до конца года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:44

2023-05-04T16:44

2023-05-04T16:44

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155659/94/1556599468_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_155c3bcc8d6efaf31f343f94d7458553.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Восемь дополнительных модельных муниципальных библиотек будут открыты в Нижегородской области до конца года, сообщает пресс-служба правительства региона. По информации министерства культуры региона, в 2023 году на выделенные из федерального бюджета 35 миллионов рублей по модельному стандарту будут переоборудованы пять библиотек. "Кроме того, в этом году мы впервые получили дополнительно из областного бюджета 60 миллионов рублей на переоснащение по модельному стандарту еще восьми библиотек. Это огромная поддержка, оказанная нам по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. К концу 2023 года в Нижегородской области будет открыто уже 36 модельных библиотек", — приводятся в сообщении слова главы минкульта региона Натальи Сухановой. На выделенные из областного бюджета средства в библиотеках будет проведен необходимый текущий ремонт, помещения планируется адаптировать для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, будет закуплена новая мебель, обновится книжный фонд. "Нижегородская область – один из лидеров по созданию модельных библиотек. Лично посещал такие учреждения и убеждался в их востребованности. Они становятся настоящими центрами культурной жизни. В модельных библиотеках собираются и представители старшего поколения, и молодежь. Там есть для этого все необходимые возможности. Обязательно продолжим эту работу. Президент России Владимир Путин в рамках национального проекта "Культура" поставил задачу сделать культуру доступнее для жителей всех населенных пунктов. Создание модельных библиотек полностью соответствует этой цели", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

https://ria.ru/20230427/proekt-1868249905.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нижегородская область, глеб никитин