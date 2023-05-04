https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869722728.html

В Свердловской области запретили использование беспилотников

В Свердловской области запретили использование беспилотников - РИА Новости, 04.05.2023

В Свердловской области запретили использование беспилотников

Запрет на использование беспилотников введен в Свердловской области до снятия особого режима, сообщили журналистам в департаменте информационной политики... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:09

2023-05-04T17:09

2023-05-04T17:09

свердловская область

россия

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников введен в Свердловской области до снятия особого режима, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона в четверг. "Запрет на использование беспилотных воздушных судов в целях обеспечения безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры введен в Свердловской области до снятия установленного федеральными властями в регионе особого режима", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что исключение составляют беспилотники, которые используют в рамках своих полномочий правоохранительные органы, исполнительные органы государственной власти в области и предприятия, выполняющие гособоронзаказ. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.

свердловская область

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свердловская область, россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)