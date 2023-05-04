https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869548957.html

Университет 2035 выпустит более тысячи операторов беспилотников

Университет 2035 выпустит более тысячи операторов беспилотников - РИА Новости, 04.05.2023

Университет 2035 выпустит более тысячи операторов беспилотников

Свыше тысячи человек к июлю этого года пройдут обучение на операторов дронов (FPV) и получат соответствующие квалификации на базе 10 пилотных площадок программы РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T06:26

2023-05-04T06:26

2023-05-04T06:26

белгородская область

пермский край

самарская область

технологии

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Свыше тысячи человек к июлю этого года пройдут обучение на операторов дронов (FPV) и получат соответствующие квалификации на базе 10 пилотных площадок программы Университета 2035, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Он уточнил, что "в конце апреля завершилось обучение первого потока операторов дронов с технологией вида от первого лица (FPV)". Участники программы подготовки познакомились с устройством беспилотников, программным обеспечением, применяемым для решения поставленных задач, основами навигации и позиционирования, ведением аэросъемки. Пилотные площадки, на которых проходит подготовка операторов, расположены в Белгородской области, Пермском крае, Чувашии, Самарской области, Сахалинской области, Севастополе и Крыму, Ставропольском крае, Удмуртии, Ямало-Ненецком автономном округе. "Развитие отрасли беспилотной авиации и подготовка кадров – это приоритетная задача, которая стоит сегодня перед экосистемой Национальной технологической инициативы. По сути НТИ выступает проектной командой, которая собирает воедино и координирует совместную работу ключевых игроков в сфере БАС. Сейчас ведется работа над федеральным проектом "Кадры для беспилотных авиационных систем", формируется региональная сеть, в которую войдут организации, обеспечивающие обучение пилотов дронов (FPV)", – рассказал представитель Университета 2035. Кроме того, развитие БАС станет основным тематическим направлением ежегодного проектно-образовательного интенсива "Архипелаг", который пройдет с 28 июля по 7 августа в Новосибирске. Университет 2035 основан в 2017 году Агентством стратегических инициатив для подготовки кадров для цифровой экономики. Это первый в России цифровой университет, который работает на основе технологий искусственного интеллекта и анализа данных, принципов сетевого взаимодействия вузов и обучения по персональным траекториям развития. Университет выступает организатором проектно-образовательных интенсивов формата "Остров" и "Архипелаг", в которых приняли участие тысячи технологических предпринимателей, представителей вузов, талантливых школьников.

https://ria.ru/20230421/dron-kamikadze-1866896905.html

белгородская область

пермский край

самарская область

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белгородская область, пермский край, самарская область, технологии