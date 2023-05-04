https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869548957.html
Университет 2035 выпустит более тысячи операторов беспилотников
Университет 2035 выпустит более тысячи операторов беспилотников - РИА Новости, 04.05.2023
Университет 2035 выпустит более тысячи операторов беспилотников
Свыше тысячи человек к июлю этого года пройдут обучение на операторов дронов (FPV) и получат соответствующие квалификации на базе 10 пилотных площадок программы РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T06:26
2023-05-04T06:26
2023-05-04T06:26
белгородская область
пермский край
самарская область
технологии
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Свыше тысячи человек к июлю этого года пройдут обучение на операторов дронов (FPV) и получат соответствующие квалификации на базе 10 пилотных площадок программы Университета 2035, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Он уточнил, что "в конце апреля завершилось обучение первого потока операторов дронов с технологией вида от первого лица (FPV)". Участники программы подготовки познакомились с устройством беспилотников, программным обеспечением, применяемым для решения поставленных задач, основами навигации и позиционирования, ведением аэросъемки. Пилотные площадки, на которых проходит подготовка операторов, расположены в Белгородской области, Пермском крае, Чувашии, Самарской области, Сахалинской области, Севастополе и Крыму, Ставропольском крае, Удмуртии, Ямало-Ненецком автономном округе. "Развитие отрасли беспилотной авиации и подготовка кадров – это приоритетная задача, которая стоит сегодня перед экосистемой Национальной технологической инициативы. По сути НТИ выступает проектной командой, которая собирает воедино и координирует совместную работу ключевых игроков в сфере БАС. Сейчас ведется работа над федеральным проектом "Кадры для беспилотных авиационных систем", формируется региональная сеть, в которую войдут организации, обеспечивающие обучение пилотов дронов (FPV)", – рассказал представитель Университета 2035. Кроме того, развитие БАС станет основным тематическим направлением ежегодного проектно-образовательного интенсива "Архипелаг", который пройдет с 28 июля по 7 августа в Новосибирске. Университет 2035 основан в 2017 году Агентством стратегических инициатив для подготовки кадров для цифровой экономики. Это первый в России цифровой университет, который работает на основе технологий искусственного интеллекта и анализа данных, принципов сетевого взаимодействия вузов и обучения по персональным траекториям развития. Университет выступает организатором проектно-образовательных интенсивов формата "Остров" и "Архипелаг", в которых приняли участие тысячи технологических предпринимателей, представителей вузов, талантливых школьников.
https://ria.ru/20230421/dron-kamikadze-1866896905.html
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белгородская область, пермский край, самарская область, технологии
Белгородская область, Пермский край, Самарская область, Технологии
Университет 2035 выпустит более тысячи операторов беспилотников
Свыше тысячи человек пройдут обучение на операторов дронов по программе Университета 2035
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Свыше тысячи человек к июлю этого года пройдут обучение на операторов дронов (FPV) и получат соответствующие квалификации на базе 10 пилотных площадок программы Университета 2035, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
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"Более 1 тысячи человек пройдут подготовку в качестве операторов дронов (FPV) и получат соответствующие квалификации к июлю 2023 года. Программа реализуется Университетом 2035 на базе 10 пилотных площадок", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что "в конце апреля завершилось обучение первого потока операторов дронов с технологией вида от первого лица (FPV)". Участники программы подготовки познакомились с устройством беспилотников, программным обеспечением, применяемым для решения поставленных задач, основами навигации и позиционирования, ведением аэросъемки.
Пилотные площадки, на которых проходит подготовка операторов, расположены в Белгородской области
, Пермском крае
, Чувашии, Самарской области
, Сахалинской области
, Севастополе
и Крыму, Ставропольском крае
, Удмуртии, Ямало-Ненецком автономном округе.
"Развитие отрасли беспилотной авиации и подготовка кадров – это приоритетная задача, которая стоит сегодня перед экосистемой Национальной технологической инициативы. По сути НТИ выступает проектной командой, которая собирает воедино и координирует совместную работу ключевых игроков в сфере БАС. Сейчас ведется работа над федеральным проектом "Кадры для беспилотных авиационных систем", формируется региональная сеть, в которую войдут организации, обеспечивающие обучение пилотов дронов (FPV)", – рассказал представитель Университета 2035.
Кроме того, развитие БАС станет основным тематическим направлением ежегодного проектно-образовательного интенсива "Архипелаг", который пройдет с 28 июля по 7 августа в Новосибирске
.
Университет 2035 основан в 2017 году Агентством стратегических инициатив для подготовки кадров для цифровой экономики. Это первый в России
цифровой университет, который работает на основе технологий искусственного интеллекта и анализа данных, принципов сетевого взаимодействия вузов и обучения по персональным траекториям развития. Университет выступает организатором проектно-образовательных интенсивов формата "Остров" и "Архипелаг", в которых приняли участие тысячи технологических предпринимателей, представителей вузов, талантливых школьников.
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