https://ria.ru/20230504/bayden-1869703647.html

Трамп высмеял физические способности Байдена и назвал его некомпетентным

Трамп высмеял физические способности Байдена и назвал его некомпетентным - РИА Новости, 04.05.2023

Трамп высмеял физические способности Байдена и назвал его некомпетентным

Бывший президент США Дональд Трамп посмеялся над физическими способностями действующего главы государства Джо Байдена и его навыками игры в гольф, а также... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:14

2023-05-04T16:14

2023-05-04T16:14

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп посмеялся над физическими способностями действующего главы государства Джо Байдена и его навыками игры в гольф, а также заявил, что трижды может выиграть выборы в 2024 году. "Вы думаете, Байден может это сделать? Я так не думаю", - сказал иронично Трамп после своего первого удара на поле для гольфа, его слова приводит ирландское издание Irish Examiner. Газета уточняет, что Трамп посетил гольф-клуб и отель Trump International Golf Links & Hotel в графстве Клэр в Ирландии и пообщался с журналистами. Трамп также назвал Байдена "некомпетентным человеком". Кроме того, на вопрос, уверен ли он, что сможет победить Байдена на следующих выборах в США, Трамп ответил: "Я мог бы выиграть их трижды". Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Согласно данным последнего опроса, проведенного американской телекомпанией Эн-би-си, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы кандидатуру Трампа, если бы праймериз партии проводились сейчас. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.

https://ria.ru/20230503/koronatsiya-1869518921.html

https://ria.ru/20230429/parodiya-1868638699.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп, джо байден