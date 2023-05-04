https://ria.ru/20230504/bayden-1869703647.html
Трамп высмеял физические способности Байдена и назвал его некомпетентным
Трамп высмеял физические способности Байдена и назвал его некомпетентным - РИА Новости, 04.05.2023
Трамп высмеял физические способности Байдена и назвал его некомпетентным
Бывший президент США Дональд Трамп посмеялся над физическими способностями действующего главы государства Джо Байдена и его навыками игры в гольф, а также... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:14
2023-05-04T16:14
2023-05-04T16:14
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп посмеялся над физическими способностями действующего главы государства Джо Байдена и его навыками игры в гольф, а также заявил, что трижды может выиграть выборы в 2024 году. "Вы думаете, Байден может это сделать? Я так не думаю", - сказал иронично Трамп после своего первого удара на поле для гольфа, его слова приводит ирландское издание Irish Examiner. Газета уточняет, что Трамп посетил гольф-клуб и отель Trump International Golf Links & Hotel в графстве Клэр в Ирландии и пообщался с журналистами. Трамп также назвал Байдена "некомпетентным человеком". Кроме того, на вопрос, уверен ли он, что сможет победить Байдена на следующих выборах в США, Трамп ответил: "Я мог бы выиграть их трижды". Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Согласно данным последнего опроса, проведенного американской телекомпанией Эн-би-си, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы кандидатуру Трампа, если бы праймериз партии проводились сейчас. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
https://ria.ru/20230503/koronatsiya-1869518921.html
https://ria.ru/20230429/parodiya-1868638699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп высмеял физические способности Байдена и назвал его некомпетентным
Трамп высмеял физические способности Байдена и заявил, что трижды победит на выборах
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп посмеялся
над физическими способностями действующего главы государства Джо Байдена и его навыками игры в гольф, а также заявил, что трижды может выиграть выборы в 2024 году.
"Вы думаете, Байден может это сделать? Я так не думаю", - сказал иронично Трамп после своего первого удара на поле для гольфа, его слова приводит ирландское издание Irish Examiner. Газета уточняет, что Трамп посетил гольф-клуб и отель Trump International Golf Links & Hotel в графстве Клэр в Ирландии
и пообщался с журналистами.
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Трамп также назвал Байдена "некомпетентным человеком". Кроме того, на вопрос, уверен ли он, что сможет победить Байдена на следующих выборах в США, Трамп ответил: "Я мог бы выиграть их трижды".
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Согласно данным последнего опроса, проведенного американской телекомпанией Эн-би-си, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы кандидатуру Трампа, если бы праймериз партии проводились сейчас.
Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
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