https://ria.ru/20230504/bayden-1869541752.html
Белый дом отреагировал на запрос конгресса о возможной взятке Байдена
Белый дом отреагировал на запрос конгресса о возможной взятке Байдена - РИА Новости, 04.05.2023
Белый дом отреагировал на запрос конгресса о возможной взятке Байдена
Запрос палаты представителей США от ФБР данных в связи с предполагаемой взяткой президента страны Джо Байдена в его бытность вице-президентом является... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T02:56
2023-05-04T02:56
2023-05-04T02:56
сша
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Запрос палаты представителей США от ФБР данных в связи с предполагаемой взяткой президента страны Джо Байдена в его бытность вице-президентом является инсинуацией, заявил представитель Белого дома Иан Сэмс. Сэмс добавил, что республиканцы в Конгрессе на протяжении пяти лет “лоббируют безосновательные политически-мотивированные атаки против президента без доказательств своих заявлений”. Сэмс является представителем Белого дома, отвечающим за позицию американской администрации по надзору и расследованиям, а также специальным помощником Байдена и старшим советником. В среду палата представителей США запросила от ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой президента Джо Байдена в бытность вице-президентом иностранному лицу, соответствующий запрос направлен генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. Как отмечают авторы документа, в их распоряжении оказались данные о том, что у минюста и ФБР есть информация о предполагаемой "криминальной схеме с участием на тот момент вице-президента" Байдена и иностранного гражданина, связанная с "обменом денег на политические решения". Согласно авторам обращения, также эта информация предположительно включает точное описание того, как была задействована предполагаемая криминальная схема, а также ее цели. При этом авторы подчеркивают, что неясно, были ли предприняты какие-либо действия для расследования вопроса.
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сша, в мире, джо байден, кристофер рэй, федеральное бюро расследований сша
США, В мире, Джо Байден, Кристофер Рэй, Федеральное бюро расследований США
Белый дом отреагировал на запрос конгресса о возможной взятке Байдена
Белый дом назвал инсинуацией запрос конгресса США о возможной коррупции с участием Байдена
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Запрос палаты представителей США от ФБР данных в связи с предполагаемой взяткой президента страны Джо Байдена в его бытность вице-президентом является инсинуацией, заявил представитель Белого дома Иан Сэмс.
«
“Инсинуация, замаскированная под расследование”, - написал Сэмс в Twitter, комментируя запрос палаты представителей.
Сэмс добавил, что республиканцы в Конгрессе на протяжении пяти лет “лоббируют безосновательные политически-мотивированные атаки против президента без доказательств своих заявлений”.
Сэмс является представителем Белого дома, отвечающим за позицию американской администрации по надзору и расследованиям, а также специальным помощником Байдена и старшим советником.
В среду палата представителей США запросила от ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой президента Джо Байдена в бытность вице-президентом иностранному лицу, соответствующий запрос направлен генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю
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Как отмечают авторы документа, в их распоряжении оказались данные о том, что у минюста и ФБР есть информация о предполагаемой "криминальной схеме с участием на тот момент вице-президента" Байдена и иностранного гражданина, связанная с "обменом денег на политические решения".
Согласно авторам обращения, также эта информация предположительно включает точное описание того, как была задействована предполагаемая криминальная схема, а также ее цели. При этом авторы подчеркивают, что неясно, были ли предприняты какие-либо действия для расследования вопроса.
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