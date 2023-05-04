https://ria.ru/20230504/bayden-1869541752.html

Белый дом отреагировал на запрос конгресса о возможной взятке Байдена

Белый дом отреагировал на запрос конгресса о возможной взятке Байдена - РИА Новости, 04.05.2023

Белый дом отреагировал на запрос конгресса о возможной взятке Байдена

Запрос палаты представителей США от ФБР данных в связи с предполагаемой взяткой президента страны Джо Байдена в его бытность вице-президентом является... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T02:56

2023-05-04T02:56

2023-05-04T02:56

сша

в мире

джо байден

кристофер рэй

федеральное бюро расследований сша

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Запрос палаты представителей США от ФБР данных в связи с предполагаемой взяткой президента страны Джо Байдена в его бытность вице-президентом является инсинуацией, заявил представитель Белого дома Иан Сэмс. Сэмс добавил, что республиканцы в Конгрессе на протяжении пяти лет “лоббируют безосновательные политически-мотивированные атаки против президента без доказательств своих заявлений”. Сэмс является представителем Белого дома, отвечающим за позицию американской администрации по надзору и расследованиям, а также специальным помощником Байдена и старшим советником. В среду палата представителей США запросила от ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой президента Джо Байдена в бытность вице-президентом иностранному лицу, соответствующий запрос направлен генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. Как отмечают авторы документа, в их распоряжении оказались данные о том, что у минюста и ФБР есть информация о предполагаемой "криминальной схеме с участием на тот момент вице-президента" Байдена и иностранного гражданина, связанная с "обменом денег на политические решения". Согласно авторам обращения, также эта информация предположительно включает точное описание того, как была задействована предполагаемая криминальная схема, а также ее цели. При этом авторы подчеркивают, что неясно, были ли предприняты какие-либо действия для расследования вопроса.

https://ria.ru/20230504/ssha-1869537615.html

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сша, в мире, джо байден, кристофер рэй, федеральное бюро расследований сша