Рейтинг@Mail.ru
Белый дом отреагировал на запрос конгресса о возможной взятке Байдена - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/bayden-1869541752.html
Белый дом отреагировал на запрос конгресса о возможной взятке Байдена
Белый дом отреагировал на запрос конгресса о возможной взятке Байдена - РИА Новости, 04.05.2023
Белый дом отреагировал на запрос конгресса о возможной взятке Байдена
Запрос палаты представителей США от ФБР данных в связи с предполагаемой взяткой президента страны Джо Байдена в его бытность вице-президентом является... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T02:56
2023-05-04T02:56
сша
в мире
джо байден
кристофер рэй
федеральное бюро расследований сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452479_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_c295914f413cc2e929ec01e0b5d71fe7.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Запрос палаты представителей США от ФБР данных в связи с предполагаемой взяткой президента страны Джо Байдена в его бытность вице-президентом является инсинуацией, заявил представитель Белого дома Иан Сэмс. Сэмс добавил, что республиканцы в Конгрессе на протяжении пяти лет “лоббируют безосновательные политически-мотивированные атаки против президента без доказательств своих заявлений”. Сэмс является представителем Белого дома, отвечающим за позицию американской администрации по надзору и расследованиям, а также специальным помощником Байдена и старшим советником. В среду палата представителей США запросила от ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой президента Джо Байдена в бытность вице-президентом иностранному лицу, соответствующий запрос направлен генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. Как отмечают авторы документа, в их распоряжении оказались данные о том, что у минюста и ФБР есть информация о предполагаемой "криминальной схеме с участием на тот момент вице-президента" Байдена и иностранного гражданина, связанная с "обменом денег на политические решения". Согласно авторам обращения, также эта информация предположительно включает точное описание того, как была задействована предполагаемая криминальная схема, а также ее цели. При этом авторы подчеркивают, что неясно, были ли предприняты какие-либо действия для расследования вопроса.
https://ria.ru/20230504/ssha-1869537615.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452479_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_93556acd2e0a341e2afc0a3625c1e6fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, джо байден, кристофер рэй, федеральное бюро расследований сша
США, В мире, Джо Байден, Кристофер Рэй, Федеральное бюро расследований США
Белый дом отреагировал на запрос конгресса о возможной взятке Байдена

Белый дом назвал инсинуацией запрос конгресса США о возможной коррупции с участием Байдена

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Запрос палаты представителей США от ФБР данных в связи с предполагаемой взяткой президента страны Джо Байдена в его бытность вице-президентом является инсинуацией, заявил представитель Белого дома Иан Сэмс.
«
“Инсинуация, замаскированная под расследование”, - написал Сэмс в Twitter, комментируя запрос палаты представителей.
Сэмс добавил, что республиканцы в Конгрессе на протяжении пяти лет “лоббируют безосновательные политически-мотивированные атаки против президента без доказательств своих заявлений”.
Сэмс является представителем Белого дома, отвечающим за позицию американской администрации по надзору и расследованиям, а также специальным помощником Байдена и старшим советником.
В среду палата представителей США запросила от ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой президента Джо Байдена в бытность вице-президентом иностранному лицу, соответствующий запрос направлен генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю.
Как отмечают авторы документа, в их распоряжении оказались данные о том, что у минюста и ФБР есть информация о предполагаемой "криминальной схеме с участием на тот момент вице-президента" Байдена и иностранного гражданина, связанная с "обменом денег на политические решения".
Согласно авторам обращения, также эта информация предположительно включает точное описание того, как была задействована предполагаемая криминальная схема, а также ее цели. При этом авторы подчеркивают, что неясно, были ли предприняты какие-либо действия для расследования вопроса.
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
СМИ: прокуратура в США близка к предъявлению обвинений сыну Байдена
01:14
 
СШАВ миреДжо БайденКристофер РэйФедеральное бюро расследований США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала