https://ria.ru/20230504/bayden-1869538896.html
В США вычислили настоящего президента страны
В США вычислили настоящего президента страны - РИА Новости, 04.05.2023
В США вычислили настоящего президента страны
Настоящая политическая власть в Вашингтоне сосредоточена в руках супруги главы Белого дома Джилл Байден, которая, по сути, является первой женщиной-президентом... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T01:55
2023-05-04T01:55
2023-05-04T08:47
в мире
сша
америка
джилл байден
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Настоящая политическая власть в Вашингтоне сосредоточена в руках супруги главы Белого дома Джилл Байден, которая, по сути, является первой женщиной-президентом США, такое мнение высказал экс-сотрудник конгресса, геополитический аналитик и обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive."Забудьте о других центрах власти в администрации Байдена. Настоящая власть — это Джилл Байден, первая неизбранная женщина-президент Америки. И это должно вас сильно пугать", — говорится в статье.По мнению аналитика, первая леди США оказывает огромное влияние на своего мужа и на проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться как лидеру "того, что осталось от Свободного мира". Джилл Байден, как полагает Вейхерт, не просто "рупор", а настоящая сила, которая стоит за президентом США.Автор сослался на слова неназванного источника Politico из администрации Байдена, согласно которому первая леди обычно присутствует на встречах президента США в Белом доме, слушает доклады и задает вопросы.Вейхерт подчеркнул, что, если Джилл Байден позволит мужу покинуть пост президента США, это лишит ее не только фактической власти, но и денег, которые влиятельные круги платят ей за доступ к Белому дому.Джо Байден ранее официально объявил о намерении вновь бороться за пост президента США. Старейшему в истории американскому лидеру на момент следующих выборов будет 82 года, а если он победит и проработает весь срок, на момент его завершения — 86 лет.
https://ria.ru/20230503/koronatsiya-1869518921.html
https://ria.ru/20230503/korruptsiya-1869527751.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, джилл байден, джо байден
В мире, США, Америка, Джилл Байден, Джо Байден
В США вычислили настоящего президента страны
19FortyFive назвал настоящим президентом США Джилл Байден, имеющую большое влияние на мужа
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Настоящая политическая власть в Вашингтоне сосредоточена в руках супруги главы Белого дома Джилл Байден, которая, по сути, является первой женщиной-президентом США, такое мнение высказал экс-сотрудник конгресса, геополитический аналитик и обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive
.
"Забудьте о других центрах власти в администрации Байдена. Настоящая власть — это Джилл Байден, первая неизбранная женщина-президент Америки
. И это должно вас сильно пугать", — говорится в статье.
Байден проспит коронацию Карла III, считает Трамп
По мнению аналитика, первая леди США оказывает огромное влияние на своего мужа и на проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться как лидеру "того, что осталось от Свободного мира". Джилл Байден, как полагает Вейхерт, не просто "рупор", а настоящая сила, которая стоит за президентом США.
Автор сослался на слова неназванного источника Politico из администрации Байдена, согласно которому первая леди обычно присутствует на встречах президента США в Белом доме, слушает доклады и задает вопросы.
«
"Это настоящая сила за троном. Вот почему такой человек, как Джо Байден
, который явно слабеет умственно и физически, все еще поддерживается в качестве подставного лица: потому что создает возможности для Джилл Байден. Она не озвучивает решения. Но она находится в комнате, формируя беседу и эффективно следя за тем, чтобы все звезды выстраивались так, как ей хочется", - отметил он.
Вейхерт подчеркнул, что, если Джилл Байден позволит мужу покинуть пост президента США, это лишит ее не только фактической власти, но и денег, которые влиятельные круги платят ей за доступ к Белому дому.
Джо Байден ранее официально объявил о намерении вновь бороться за пост президента США. Старейшему в истории американскому лидеру на момент следующих выборов будет 82 года, а если он победит и проработает весь срок, на момент его завершения — 86 лет.
Палата представителей США запросила информацию о возможной взятке Байдена