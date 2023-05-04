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В США вычислили настоящего президента страны - РИА Новости, 04.05.2023
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01:55 04.05.2023 (обновлено: 08:47 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/bayden-1869538896.html
В США вычислили настоящего президента страны
В США вычислили настоящего президента страны - РИА Новости, 04.05.2023
В США вычислили настоящего президента страны
Настоящая политическая власть в Вашингтоне сосредоточена в руках супруги главы Белого дома Джилл Байден, которая, по сути, является первой женщиной-президентом... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T01:55
2023-05-04T08:47
в мире
сша
америка
джилл байден
джо байден
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Настоящая политическая власть в Вашингтоне сосредоточена в руках супруги главы Белого дома Джилл Байден, которая, по сути, является первой женщиной-президентом США, такое мнение высказал экс-сотрудник конгресса, геополитический аналитик и обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive."Забудьте о других центрах власти в администрации Байдена. Настоящая власть — это Джилл Байден, первая неизбранная женщина-президент Америки. И это должно вас сильно пугать", — говорится в статье.По мнению аналитика, первая леди США оказывает огромное влияние на своего мужа и на проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться как лидеру "того, что осталось от Свободного мира". Джилл Байден, как полагает Вейхерт, не просто "рупор", а настоящая сила, которая стоит за президентом США.Автор сослался на слова неназванного источника Politico из администрации Байдена, согласно которому первая леди обычно присутствует на встречах президента США в Белом доме, слушает доклады и задает вопросы.Вейхерт подчеркнул, что, если Джилл Байден позволит мужу покинуть пост президента США, это лишит ее не только фактической власти, но и денег, которые влиятельные круги платят ей за доступ к Белому дому.Джо Байден ранее официально объявил о намерении вновь бороться за пост президента США. Старейшему в истории американскому лидеру на момент следующих выборов будет 82 года, а если он победит и проработает весь срок, на момент его завершения — 86 лет.
https://ria.ru/20230503/koronatsiya-1869518921.html
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в мире, сша, америка, джилл байден, джо байден
В мире, США, Америка, Джилл Байден, Джо Байден
В США вычислили настоящего президента страны

19FortyFive назвал настоящим президентом США Джилл Байден, имеющую большое влияние на мужа

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Настоящая политическая власть в Вашингтоне сосредоточена в руках супруги главы Белого дома Джилл Байден, которая, по сути, является первой женщиной-президентом США, такое мнение высказал экс-сотрудник конгресса, геополитический аналитик и обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive.
"Забудьте о других центрах власти в администрации Байдена. Настоящая власть — это Джилл Байден, первая неизбранная женщина-президент Америки. И это должно вас сильно пугать", — говорится в статье.
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По мнению аналитика, первая леди США оказывает огромное влияние на своего мужа и на проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться как лидеру "того, что осталось от Свободного мира". Джилл Байден, как полагает Вейхерт, не просто "рупор", а настоящая сила, которая стоит за президентом США.
Автор сослался на слова неназванного источника Politico из администрации Байдена, согласно которому первая леди обычно присутствует на встречах президента США в Белом доме, слушает доклады и задает вопросы.
«
"Это настоящая сила за троном. Вот почему такой человек, как Джо Байден, который явно слабеет умственно и физически, все еще поддерживается в качестве подставного лица: потому что создает возможности для Джилл Байден. Она не озвучивает решения. Но она находится в комнате, формируя беседу и эффективно следя за тем, чтобы все звезды выстраивались так, как ей хочется", - отметил он.
Вейхерт подчеркнул, что, если Джилл Байден позволит мужу покинуть пост президента США, это лишит ее не только фактической власти, но и денег, которые влиятельные круги платят ей за доступ к Белому дому.
Джо Байден ранее официально объявил о намерении вновь бороться за пост президента США. Старейшему в истории американскому лидеру на момент следующих выборов будет 82 года, а если он победит и проработает весь срок, на момент его завершения — 86 лет.
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