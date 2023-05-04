https://ria.ru/20230504/bayden-1869538896.html

В США вычислили настоящего президента страны

В США вычислили настоящего президента страны - РИА Новости, 04.05.2023

В США вычислили настоящего президента страны

Настоящая политическая власть в Вашингтоне сосредоточена в руках супруги главы Белого дома Джилл Байден, которая, по сути, является первой женщиной-президентом... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T01:55

2023-05-04T01:55

2023-05-04T08:47

в мире

сша

америка

джилл байден

джо байден

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Настоящая политическая власть в Вашингтоне сосредоточена в руках супруги главы Белого дома Джилл Байден, которая, по сути, является первой женщиной-президентом США, такое мнение высказал экс-сотрудник конгресса, геополитический аналитик и обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive."Забудьте о других центрах власти в администрации Байдена. Настоящая власть — это Джилл Байден, первая неизбранная женщина-президент Америки. И это должно вас сильно пугать", — говорится в статье.По мнению аналитика, первая леди США оказывает огромное влияние на своего мужа и на проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться как лидеру "того, что осталось от Свободного мира". Джилл Байден, как полагает Вейхерт, не просто "рупор", а настоящая сила, которая стоит за президентом США.Автор сослался на слова неназванного источника Politico из администрации Байдена, согласно которому первая леди обычно присутствует на встречах президента США в Белом доме, слушает доклады и задает вопросы.Вейхерт подчеркнул, что, если Джилл Байден позволит мужу покинуть пост президента США, это лишит ее не только фактической власти, но и денег, которые влиятельные круги платят ей за доступ к Белому дому.Джо Байден ранее официально объявил о намерении вновь бороться за пост президента США. Старейшему в истории американскому лидеру на момент следующих выборов будет 82 года, а если он победит и проработает весь срок, на момент его завершения — 86 лет.

https://ria.ru/20230503/koronatsiya-1869518921.html

https://ria.ru/20230503/korruptsiya-1869527751.html

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