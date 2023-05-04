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В России скорректируют сеть авиамаршрутов из-за оптимизации субсидий - РИА Новости, 04.05.2023
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Туризм
 
16:20 04.05.2023 (обновлено: 16:21 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/aviamarshruty-1869704918.html
В России скорректируют сеть авиамаршрутов из-за оптимизации субсидий
В России скорректируют сеть авиамаршрутов из-за оптимизации субсидий - РИА Новости, 04.05.2023
В России скорректируют сеть авиамаршрутов из-за оптимизации субсидий
Росавиация, авиакомпании и субъекты РФ в связи с оптимизацией финансирования региональных перевозок ведут работу по корректировке маршрутной сети для сохранения РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:20
2023-05-04T16:21
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
экономика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Росавиация, авиакомпании и субъекты РФ в связи с оптимизацией финансирования региональных перевозок ведут работу по корректировке маршрутной сети для сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях, сообщила журналистам представитель Росавиации. "Известия" в четверг со ссылкой на источники написали, что авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки. Источник в авиаотрасли сообщил РИА Новости, что финансирование региональных авиаперевозок в 2023 году сократили на 1,4 миллиарда рублей: изначально планировалось выделить 8,9 миллиарда рублей, теперь - порядка 7,6 миллиарда рублей. "Росавиацией в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок совместно с авиакомпаниями и во взаимодействии с субъектами Российской Федерации ведется работа по корректировке маршрутной сети в целях сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях", - говорится в сообщении В ведомстве отметили, что вопрос реализации программ субсидирования авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации. Авиакомпаниям рекомендовано при пересмотре маршрутной сети исходить из принципа эффективного перераспределения бюджетных средств и сохранения приемлемого уровня доступности авиаперевозок. "В ходе данной работы Росавиацией проводится анализ сформированной маршрутной сети, будут подготовлены актуализированный перечень субсидируемых региональных маршрутов и дополнительные предложения" - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230417/aviaperevozki-1865802873.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, экономика, самолеты, новости - туризм
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Экономика, Самолеты, Туризм, Новости - Туризм
В России скорректируют сеть авиамаршрутов из-за оптимизации субсидий

Росавиация: сеть авиамаршрутов по России скорректируют из-за оптимизации субсидий

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Росавиация, авиакомпании и субъекты РФ в связи с оптимизацией финансирования региональных перевозок ведут работу по корректировке маршрутной сети для сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях, сообщила журналистам представитель Росавиации.
"Известия" в четверг со ссылкой на источники написали, что авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки. Источник в авиаотрасли сообщил РИА Новости, что финансирование региональных авиаперевозок в 2023 году сократили на 1,4 миллиарда рублей: изначально планировалось выделить 8,9 миллиарда рублей, теперь - порядка 7,6 миллиарда рублей.
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"Росавиацией в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок совместно с авиакомпаниями и во взаимодействии с субъектами Российской Федерации ведется работа по корректировке маршрутной сети в целях сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях", - говорится в сообщении
В ведомстве отметили, что вопрос реализации программ субсидирования авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации. Авиакомпаниям рекомендовано при пересмотре маршрутной сети исходить из принципа эффективного перераспределения бюджетных средств и сохранения приемлемого уровня доступности авиаперевозок.
"В ходе данной работы Росавиацией проводится анализ сформированной маршрутной сети, будут подготовлены актуализированный перечень субсидируемых региональных маршрутов и дополнительные предложения" - сообщает ведомство.
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