https://ria.ru/20230504/aviamarshruty-1869704918.html

В России скорректируют сеть авиамаршрутов из-за оптимизации субсидий

В России скорректируют сеть авиамаршрутов из-за оптимизации субсидий - РИА Новости, 04.05.2023

В России скорректируют сеть авиамаршрутов из-за оптимизации субсидий

Росавиация, авиакомпании и субъекты РФ в связи с оптимизацией финансирования региональных перевозок ведут работу по корректировке маршрутной сети для сохранения РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:20

2023-05-04T16:20

2023-05-04T16:21

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Росавиация, авиакомпании и субъекты РФ в связи с оптимизацией финансирования региональных перевозок ведут работу по корректировке маршрутной сети для сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях, сообщила журналистам представитель Росавиации. "Известия" в четверг со ссылкой на источники написали, что авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки. Источник в авиаотрасли сообщил РИА Новости, что финансирование региональных авиаперевозок в 2023 году сократили на 1,4 миллиарда рублей: изначально планировалось выделить 8,9 миллиарда рублей, теперь - порядка 7,6 миллиарда рублей. "Росавиацией в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок совместно с авиакомпаниями и во взаимодействии с субъектами Российской Федерации ведется работа по корректировке маршрутной сети в целях сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях", - говорится в сообщении В ведомстве отметили, что вопрос реализации программ субсидирования авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации. Авиакомпаниям рекомендовано при пересмотре маршрутной сети исходить из принципа эффективного перераспределения бюджетных средств и сохранения приемлемого уровня доступности авиаперевозок. "В ходе данной работы Росавиацией проводится анализ сформированной маршрутной сети, будут подготовлены актуализированный перечень субсидируемых региональных маршрутов и дополнительные предложения" - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20230417/aviaperevozki-1865802873.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230410/aeroflot-1864306625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, экономика, самолеты, новости - туризм