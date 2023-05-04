Рейтинг@Mail.ru
Почти 100 аукционов по имущественным торгам прошло в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
20:14 04.05.2023 (обновлено: 20:42 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/auktsiony-1869774710.html
Почти 100 аукционов по имущественным торгам прошло в Подмосковье за неделю
Почти 100 аукционов по имущественным торгам прошло в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 04.05.2023
Почти 100 аукционов по имущественным торгам прошло в Подмосковье за неделю
Около 100 аукционов по земельно-имущественным торгам прошло в Московской области на прошлой неделе, сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:14
2023-05-04T20:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155007/49/1550074989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c10d3839f276968b0fe6c1df93bafb94.jpg
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Около 100 аукционов по земельно-имущественным торгам прошло в Московской области на прошлой неделе, сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья."С 24 по 28 апреля 2023 года в Московской области состоялось 95 аукционов по земельно-имущественным торгам. Всего приняло участие 283 претендента, а среднее количество участников на конкурентных процедурах составило четыре человека на лот", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, наибольшее увеличение стартовой цены лота зафиксировано в городском округе Домодедово. Участок под строительство ИЖС площадью 827 квадратных метров при стартовой цене в 1,2 миллиона рублей в год вырос в стоимости в 32 раза. В аукционе приняло участие восемь претендентов.
https://ria.ru/20230411/torgi-1864543882.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155007/49/1550074989_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7be6227d84d75ded50dcbffbaab8cd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти 100 аукционов по имущественным торгам прошло в Подмосковье за неделю

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Около 100 аукционов по земельно-имущественным торгам прошло в Московской области на прошлой неделе, сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
"С 24 по 28 апреля 2023 года в Московской области состоялось 95 аукционов по земельно-имущественным торгам. Всего приняло участие 283 претендента, а среднее количество участников на конкурентных процедурах составило четыре человека на лот", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, наибольшее увеличение стартовой цены лота зафиксировано в городском округе Домодедово. Участок под строительство ИЖС площадью 827 квадратных метров при стартовой цене в 1,2 миллиона рублей в год вырос в стоимости в 32 раза. В аукционе приняло участие восемь претендентов.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Более 110 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю
11 апреля, 16:01
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала