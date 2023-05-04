https://ria.ru/20230504/auktsiony-1869774710.html

Почти 100 аукционов по имущественным торгам прошло в Подмосковье за неделю

Почти 100 аукционов по имущественным торгам прошло в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 04.05.2023

Почти 100 аукционов по имущественным торгам прошло в Подмосковье за неделю

Около 100 аукционов по земельно-имущественным торгам прошло в Московской области на прошлой неделе, сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T20:14

2023-05-04T20:14

2023-05-04T20:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Около 100 аукционов по земельно-имущественным торгам прошло в Московской области на прошлой неделе, сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья."С 24 по 28 апреля 2023 года в Московской области состоялось 95 аукционов по земельно-имущественным торгам. Всего приняло участие 283 претендента, а среднее количество участников на конкурентных процедурах составило четыре человека на лот", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, наибольшее увеличение стартовой цены лота зафиксировано в городском округе Домодедово. Участок под строительство ИЖС площадью 827 квадратных метров при стартовой цене в 1,2 миллиона рублей в год вырос в стоимости в 32 раза. В аукционе приняло участие восемь претендентов.

https://ria.ru/20230411/torgi-1864543882.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье)