https://ria.ru/20230504/artemovsk-1869664803.html
Украинский военный заявил об интенсивнейших с начала года боях в Артемовске
Украинский военный заявил об интенсивнейших с начала года боях в Артемовске - РИА Новости, 04.05.2023
Украинский военный заявил об интенсивнейших с начала года боях в Артемовске
Интенсивность боев в Артемовске стала самой высокой с начала года, сообщил в четверг гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка украинских войск Юрий... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:10
2023-05-04T14:10
2023-05-04T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Интенсивность боев в Артемовске стала самой высокой с начала года, сообщил в четверг гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка украинских войск Юрий Сиротюк. "Сейчас тут очень горячо, не помню, чтобы так было горячо, даже когда началась активная фаза зимой. Сейчас сузился участок фронта, больше концентрация артиллерийского огня… Все падает в районе размещения наших сил", - сказал Сиротюк в эфире телеканала "Рада". Ранее в четверг военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска пытались прорвать линию обороны на артемовском направлении, российские военнослужащие удерживают натиск. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин ранее сообщил, что бойцы группы за среду продвинулись в Артемовске в ДНР на 230 метров, за противником - 2,64 квадратных километра территории города. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230502/artemovsk-1869126467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский военный заявил об интенсивнейших с начала года боях в Артемовске
Украинский военный Сиротюк: интенсивность боев в Артемовске наивысшая с начала года