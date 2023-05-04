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Украинский военный заявил об интенсивнейших с начала года боях в Артемовске - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/artemovsk-1869664803.html
Украинский военный заявил об интенсивнейших с начала года боях в Артемовске
Украинский военный заявил об интенсивнейших с начала года боях в Артемовске - РИА Новости, 04.05.2023
Украинский военный заявил об интенсивнейших с начала года боях в Артемовске
Интенсивность боев в Артемовске стала самой высокой с начала года, сообщил в четверг гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка украинских войск Юрий... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:10
2023-05-04T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Интенсивность боев в Артемовске стала самой высокой с начала года, сообщил в четверг гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка украинских войск Юрий Сиротюк. "Сейчас тут очень горячо, не помню, чтобы так было горячо, даже когда началась активная фаза зимой. Сейчас сузился участок фронта, больше концентрация артиллерийского огня… Все падает в районе размещения наших сил", - сказал Сиротюк в эфире телеканала "Рада". Ранее в четверг военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска пытались прорвать линию обороны на артемовском направлении, российские военнослужащие удерживают натиск. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин ранее сообщил, что бойцы группы за среду продвинулись в Артемовске в ДНР на 230 метров, за противником - 2,64 квадратных километра территории города. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230502/artemovsk-1869126467.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецкая народная республика
украина
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский военный заявил об интенсивнейших с начала года боях в Артемовске

Украинский военный Сиротюк: интенсивность боев в Артемовске наивысшая с начала года

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Интенсивность боев в Артемовске стала самой высокой с начала года, сообщил в четверг гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка украинских войск Юрий Сиротюк.
"Сейчас тут очень горячо, не помню, чтобы так было горячо, даже когда началась активная фаза зимой. Сейчас сузился участок фронта, больше концентрация артиллерийского огня… Все падает в районе размещения наших сил", - сказал Сиротюк в эфире телеканала "Рада".
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска
2 мая, 13:01
Ранее в четверг военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска пытались прорвать линию обороны на артемовском направлении, российские военнослужащие удерживают натиск.
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин ранее сообщил, что бойцы группы за среду продвинулись в Артемовске в ДНР на 230 метров, за противником - 2,64 квадратных километра территории города.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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