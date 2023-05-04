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Эксперт заявил о попытке ВСУ прорвать линию обороны в районе Артемовска - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 04.05.2023 (обновлено: 12:52 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/artemovsk-1869629965.html
Эксперт заявил о попытке ВСУ прорвать линию обороны в районе Артемовска
Эксперт заявил о попытке ВСУ прорвать линию обороны в районе Артемовска - РИА Новости, 04.05.2023
Эксперт заявил о попытке ВСУ прорвать линию обороны в районе Артемовска
Украинские войска пытались прорвать линию обороны на артемовском направлении, российские военнослужащие удерживают натиск, заявил военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:50
2023-05-04T12:52
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
россия
украина
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска пытались прорвать линию обороны на артемовском направлении, российские военнослужащие удерживают натиск, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Мне поступает информация со всех наших участков зон ответственности, что противник предпринимает действия наступательного характера. Самая, скажем так, жаркая ситуация традиционно на артемовском направлении, именно оттуда мне сегодня поступила информация, что противник попытался прорвать нашу линию обороны. Но наши ребята удерживают натиск противника", - сказал Марочко в эфире Первого канала. В среду основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии, по всей видимости, уже началось, указав на "высочайшую активность вражеской авиации" и "его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта". Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230503/artemovsk-1869517553.html
артемовск
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
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безопасность, артемовск, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эксперт заявил о попытке ВСУ прорвать линию обороны в районе Артемовска

Подполковник Марочко заявил, что ВСУ пытались прорвать линию обороны в районе Артемовска

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска пытались прорвать линию обороны на артемовском направлении, российские военнослужащие удерживают натиск, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Мне поступает информация со всех наших участков зон ответственности, что противник предпринимает действия наступательного характера. Самая, скажем так, жаркая ситуация традиционно на артемовском направлении, именно оттуда мне сегодня поступила информация, что противник попытался прорвать нашу линию обороны. Но наши ребята удерживают натиск противника", - сказал Марочко в эфире Первого канала.
В среду основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии, по всей видимости, уже началось, указав на "высочайшую активность вражеской авиации" и "его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта".
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Пригожин рассказал о продвижениях "Вагнера" в Артемовске
3 мая, 21:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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