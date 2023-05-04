https://ria.ru/20230504/artemovsk-1869629965.html

Эксперт заявил о попытке ВСУ прорвать линию обороны в районе Артемовска

Эксперт заявил о попытке ВСУ прорвать линию обороны в районе Артемовска - РИА Новости, 04.05.2023

Эксперт заявил о попытке ВСУ прорвать линию обороны в районе Артемовска

Украинские войска пытались прорвать линию обороны на артемовском направлении, российские военнослужащие удерживают натиск, заявил военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:50

2023-05-04T12:50

2023-05-04T12:52

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

луганская народная республика

донецкая народная республика

андрей марочко

россия

украина

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска пытались прорвать линию обороны на артемовском направлении, российские военнослужащие удерживают натиск, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Мне поступает информация со всех наших участков зон ответственности, что противник предпринимает действия наступательного характера. Самая, скажем так, жаркая ситуация традиционно на артемовском направлении, именно оттуда мне сегодня поступила информация, что противник попытался прорвать нашу линию обороны. Но наши ребята удерживают натиск противника", - сказал Марочко в эфире Первого канала. В среду основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии, по всей видимости, уже началось, указав на "высочайшую активность вражеской авиации" и "его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта". Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230503/artemovsk-1869517553.html

артемовск

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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