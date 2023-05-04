https://ria.ru/20230504/alleya-1869568559.html
Красноярская аллея появилась в парке Свердловска в ЛНР
Красноярская аллея появилась в парке Свердловска в ЛНР - РИА Новости, 04.05.2023
Красноярская аллея появилась в парке Свердловска в ЛНР
Аллея сибирских кленов, яблонь и рябин, привезенных из Красноярского края, появилась в городе Свердловск Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:44
2023-05-04T09:44
2023-05-04T09:44
свердловск
красноярский край
луганская народная республика
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КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Аллея сибирских кленов, яблонь и рябин, привезенных из Красноярского края, появилась в городе Свердловск Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба краевого минстроя. В прошлом году Красноярский край и Свердловский район ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве, приоритетной задачей которого определено восстановление социальной инфраструктуры Свердловского района и Свердловска. "Теперь здесь растут 140 декоративных кустарников и деревьев, привезенных из Красноярского края. Красноярские строители, архитекторы, озеленители и военные приняли участие в высадке деревьев", - говорится в сообщении. Глава администрации Свердловска и Свердловской области Андрей Сухачев поблагодарил красноярцев и руководство региона "за помощь и заботу, вышедшую на новый уровень" и пообещал все подаренное сохранить и приумножить. Отмечается, что обустройство аллеи - это благотворительный вклад в развитие Свердловска, инициатором которого выступила руководитель архитектурного бюро Красноярска Юлия Кузнецова. "Аллея - это лишь начало другого большого мероприятия. Мы разрабатываем проект благоустройства всего парка. В случае победы проекта на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, будут выделены средства на его воплощение. Тогда здесь, помимо аллеи, появятся спортивные и детские зоны, большой веревочный городок, туалеты, пункты питания, прокат и даже фонтан", - приводит ее слова пресс-служба.
https://ria.ru/20230503/donbass-1869405557.html
https://ria.ru/20230407/sochi-1863433096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловск, красноярский край, луганская народная республика
Свердловск, Красноярский край, Луганская Народная Республика
Красноярская аллея появилась в парке Свердловска в ЛНР
Аллея кленов, яблонь и рябин из Красноярского края появилась в парке Свердловска в ЛНР
КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Аллея сибирских кленов, яблонь и рябин, привезенных из Красноярского края, появилась в городе Свердловск Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба краевого минстроя.
В прошлом году Красноярский край и Свердловский район
ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве, приоритетной задачей которого определено восстановление социальной инфраструктуры Свердловского района и Свердловска.
"Теперь здесь растут 140 декоративных кустарников и деревьев, привезенных из Красноярского края. Красноярские строители, архитекторы, озеленители и военные приняли участие в высадке деревьев", - говорится в сообщении.
Глава администрации Свердловска и Свердловской области
Андрей Сухачев поблагодарил красноярцев и руководство региона "за помощь и заботу, вышедшую на новый уровень" и пообещал все подаренное сохранить и приумножить.
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Отмечается, что обустройство аллеи - это благотворительный вклад в развитие Свердловска, инициатором которого выступила руководитель архитектурного бюро Красноярска
Юлия Кузнецова.
"Аллея - это лишь начало другого большого мероприятия. Мы разрабатываем проект благоустройства всего парка. В случае победы проекта на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, будут выделены средства на его воплощение. Тогда здесь, помимо аллеи, появятся спортивные и детские зоны, большой веревочный городок, туалеты, пункты питания, прокат и даже фонтан", - приводит ее слова пресс-служба.
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