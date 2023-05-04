https://ria.ru/20230504/alleya-1869568559.html

Красноярская аллея появилась в парке Свердловска в ЛНР

Красноярская аллея появилась в парке Свердловска в ЛНР - РИА Новости, 04.05.2023

Красноярская аллея появилась в парке Свердловска в ЛНР

Аллея сибирских кленов, яблонь и рябин, привезенных из Красноярского края, появилась в городе Свердловск Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:44

2023-05-04T09:44

2023-05-04T09:44

свердловск

красноярский край

луганская народная республика

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КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Аллея сибирских кленов, яблонь и рябин, привезенных из Красноярского края, появилась в городе Свердловск Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба краевого минстроя. В прошлом году Красноярский край и Свердловский район ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве, приоритетной задачей которого определено восстановление социальной инфраструктуры Свердловского района и Свердловска. "Теперь здесь растут 140 декоративных кустарников и деревьев, привезенных из Красноярского края. Красноярские строители, архитекторы, озеленители и военные приняли участие в высадке деревьев", - говорится в сообщении. Глава администрации Свердловска и Свердловской области Андрей Сухачев поблагодарил красноярцев и руководство региона "за помощь и заботу, вышедшую на новый уровень" и пообещал все подаренное сохранить и приумножить. Отмечается, что обустройство аллеи - это благотворительный вклад в развитие Свердловска, инициатором которого выступила руководитель архитектурного бюро Красноярска Юлия Кузнецова. "Аллея - это лишь начало другого большого мероприятия. Мы разрабатываем проект благоустройства всего парка. В случае победы проекта на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, будут выделены средства на его воплощение. Тогда здесь, помимо аллеи, появятся спортивные и детские зоны, большой веревочный городок, туалеты, пункты питания, прокат и даже фонтан", - приводит ее слова пресс-служба.

https://ria.ru/20230503/donbass-1869405557.html

https://ria.ru/20230407/sochi-1863433096.html

свердловск

красноярский край

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

свердловск, красноярский край, луганская народная республика