https://ria.ru/20230504/alkogol-1869772019.html

В Запорожской области ввели запрет на продажу алкоголя до 3 августа

В Запорожской области ввели запрет на продажу алкоголя до 3 августа - РИА Новости, 04.05.2023

В Запорожской области ввели запрет на продажу алкоголя до 3 августа

В Запорожской области ввели запрет на розничную продажу алкоголя, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:41

2023-05-04T19:41

2023-05-04T20:10

запорожская область

евгений балицкий

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49728/17/497281731_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_616b6b9b3374253966920631b7e1a0bb.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Запорожской области ввели запрет на розничную продажу алкоголя, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.Эта мера будет действовать с 5 мая по 3 августа. Исключением стала розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.Нарушителям указа грозит административная ответственность. Должностные лица должны будут оплатить штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические лица и индивидуальные предприниматели — от 100 до 300 тысяч рублей. Наказание предусматривает конфискацию у них алкогольной продукции.

https://ria.ru/20230503/zaporozhe-1869503387.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, евгений балицкий, общество