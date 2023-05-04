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В Запорожской области ввели запрет на продажу алкоголя до 3 августа
В Запорожской области ввели запрет на продажу алкоголя до 3 августа - РИА Новости, 04.05.2023
В Запорожской области ввели запрет на продажу алкоголя до 3 августа
В Запорожской области ввели запрет на розничную продажу алкоголя, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:41
2023-05-04T19:41
2023-05-04T20:10
запорожская область
евгений балицкий
общество
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Запорожской области ввели запрет на розничную продажу алкоголя, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.Эта мера будет действовать с 5 мая по 3 августа. Исключением стала розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.Нарушителям указа грозит административная ответственность. Должностные лица должны будут оплатить штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические лица и индивидуальные предприниматели — от 100 до 300 тысяч рублей. Наказание предусматривает конфискацию у них алкогольной продукции.
https://ria.ru/20230503/zaporozhe-1869503387.html
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запорожская область, евгений балицкий, общество
Запорожская область, Евгений Балицкий, Общество
В Запорожской области ввели запрет на продажу алкоголя до 3 августа
В Запорожской области ввели запрет на продажу алкоголя с 5 мая по 3 августа