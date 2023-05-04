https://ria.ru/20230504/alfa-izluchenie-1869511364.html
Овчинский: в Москве начали серийный выпуск систем контроля альфа-излучения
Овчинский: в Москве начали серийный выпуск систем контроля альфа-излучения - РИА Новости, 04.05.2023
Овчинский: в Москве начали серийный выпуск систем контроля альфа-излучения
Столичное научно-производственное предприятие (НПП) приступило к выпуску импортозамещающего оборудования контроля радиоактивного загрязнения поверхностей,... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:15
2023-05-04T10:15
2023-05-04T10:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Столичное научно-производственное предприятие (НПП) приступило к выпуску импортозамещающего оборудования контроля радиоактивного загрязнения поверхностей, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Как рассказал коммерческий директор предприятия Алексей Андреев, разработка имеет два вида исполнения с возможностью изменения угла наклона установки – на стойке или с кронштейном, что позволяет размещать ее на полу, столе или на стене. У изделия также есть функция самодиагностики: при возникновении неисправностей или загрязнении детекторов она прекращает измерения и информирует о нештатной ситуации."Измерение или оценка загрязненности поверхностей – одна из важнейших задач радиационного контроля практически во всех областях деятельности, связанных с использованием ионизирующих излучений. Оборудование для этих целей имеет разнообразное применение – от оценки загрязненности мелких предметов, одежды или личных вещей рабочего персонала до обследования поверхностей большой площади – местности, полов или стен, производственных помещений", - пояснил Андреев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Столичное научно-производственное предприятие (НПП) приступило к выпуску импортозамещающего оборудования контроля радиоактивного загрязнения поверхностей, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"НПП "Доза" создало блок детектирования альфа-излучений, имеющий высокую чувствительность при меньших размерах и весе, чем у традиционно используемых блоков. Разработка полностью состоит из российских компонентов. Это позволило в короткие сроки сконструировать и запустить в серийное производство около десятка различных установок и измерительных устройств для контроля поверхностной радиоактивной загрязненности рук, обуви и одежды персонала. Установки могут применяться на промышленных площадках, предприятиях атомной отрасли и в ядерной медицине", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как рассказал коммерческий директор предприятия Алексей Андреев, разработка имеет два вида исполнения с возможностью изменения угла наклона установки – на стойке или с кронштейном, что позволяет размещать ее на полу, столе или на стене. У изделия также есть функция самодиагностики: при возникновении неисправностей или загрязнении детекторов она прекращает измерения и информирует о нештатной ситуации.
"Измерение или оценка загрязненности поверхностей – одна из важнейших задач радиационного контроля практически во всех областях деятельности, связанных с использованием ионизирующих излучений. Оборудование для этих целей имеет разнообразное применение – от оценки загрязненности мелких предметов, одежды или личных вещей рабочего персонала до обследования поверхностей большой площади – местности, полов или стен, производственных помещений", - пояснил Андреев.
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