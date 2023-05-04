https://ria.ru/20230504/alfa-izluchenie-1869511364.html

Овчинский: в Москве начали серийный выпуск систем контроля альфа-излучения

Овчинский: в Москве начали серийный выпуск систем контроля альфа-излучения - РИА Новости, 04.05.2023

Овчинский: в Москве начали серийный выпуск систем контроля альфа-излучения

Столичное научно-производственное предприятие (НПП) приступило к выпуску импортозамещающего оборудования контроля радиоактивного загрязнения поверхностей,... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:15

2023-05-04T10:15

2023-05-04T10:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Столичное научно-производственное предприятие (НПП) приступило к выпуску импортозамещающего оборудования контроля радиоактивного загрязнения поверхностей, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Как рассказал коммерческий директор предприятия Алексей Андреев, разработка имеет два вида исполнения с возможностью изменения угла наклона установки – на стойке или с кронштейном, что позволяет размещать ее на полу, столе или на стене. У изделия также есть функция самодиагностики: при возникновении неисправностей или загрязнении детекторов она прекращает измерения и информирует о нештатной ситуации."Измерение или оценка загрязненности поверхностей – одна из важнейших задач радиационного контроля практически во всех областях деятельности, связанных с использованием ионизирующих излучений. Оборудование для этих целей имеет разнообразное применение – от оценки загрязненности мелких предметов, одежды или личных вещей рабочего персонала до обследования поверхностей большой площади – местности, полов или стен, производственных помещений", - пояснил Андреев.

https://ria.ru/20230502/rudnevo-1869070763.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва