https://ria.ru/20230504/agrarii-1869766097.html
Гладков рассказал о господдержке белгородских аграриев
Гладков рассказал о господдержке белгородских аграриев - РИА Новости, 04.05.2023
Гладков рассказал о господдержке белгородских аграриев
Белгородская область получает значительные федеральные средства из федерального бюджета, что позволило выплатить 126 сельхозпроизводителям более 230 миллионов... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:23
2023-05-04T19:23
2023-05-04T19:28
белгородская область
экономика
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 мая – РИА Новости. Белгородская область получает значительные федеральные средства из федерального бюджета, что позволило выплатить 126 сельхозпроизводителям более 230 миллионов рублей, такой же транш регион получит до конца мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Финансовая поддержка аграриев во многом способствует успешному проведению весенней посевной кампании в Белгородской области, поясняют власти. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на половине посевных площадей Белгородской области завершены работы. На сегодняшний день яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно более 234 тысяч гектаров. Ячмень посеян на площади в 84,3 тысячи гектаров или 79% от запланированного объема. Яровой пшеницей занято 109,4 тысячи гектаров, что составляет 75% от плана. Овсом занято 4,7 тысячи гектаров (60%), горохом – почти 11,3 тысячи гектаров, или 90% от запланированных площадей. "Всего в Белгородской области в этом году планируется засеять более 400 тысяч гектаров зерновыми и зернобобовыми культурами... Техническими культурами планируется засеять более 530 тысяч гектаров", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230420/gladkov-1866592351.html
https://ria.ru/20230503/voda-1869450131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Экономика, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о господдержке белгородских аграриев
Губернатор Гладков рассказал о господдержке белгородских аграриев на 230 миллионов рублей
БЕЛГОРОД, 4 мая – РИА Новости. Белгородская область получает значительные федеральные средства из федерального бюджета, что позволило выплатить 126 сельхозпроизводителям более 230 миллионов рублей, такой же транш регион получит до конца мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
«
"Мы активно предоставляем финансовую помощь нашим сельхозпроизводителям. Уже 126 сельхозпроизводителей получили более 230 миллионов рублей. До конца мая такую же сумму область получит еще. Эти деньги выделяются нам из федерального бюджета. Государственная поддержка крайне важна нашим аграриям", - написал Гладков, отметив, что без этой поддержки выполнить весь объем работы на сегодняшний день практически невозможно.
Гладков заявил, что Белгородская область развивается и противостоит угрозам
Финансовая поддержка аграриев во многом способствует успешному проведению весенней посевной кампании в Белгородской области
, поясняют власти.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на половине посевных площадей Белгородской области завершены работы. На сегодняшний день яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно более 234 тысяч гектаров.
Ячмень посеян на площади в 84,3 тысячи гектаров или 79% от запланированного объема. Яровой пшеницей занято 109,4 тысячи гектаров, что составляет 75% от плана. Овсом занято 4,7 тысячи гектаров (60%), горохом – почти 11,3 тысячи гектаров, или 90% от запланированных площадей.
"Всего в Белгородской области в этом году планируется засеять более 400 тысяч гектаров зерновыми и зернобобовыми культурами... Техническими культурами планируется засеять более 530 тысяч гектаров", - пояснили в пресс-службе.
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