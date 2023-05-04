https://ria.ru/20230504/agrarii-1869766097.html

Гладков рассказал о господдержке белгородских аграриев

Гладков рассказал о господдержке белгородских аграриев - РИА Новости, 04.05.2023

Гладков рассказал о господдержке белгородских аграриев

Белгородская область получает значительные федеральные средства из федерального бюджета, что позволило выплатить 126 сельхозпроизводителям более 230 миллионов... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:23

2023-05-04T19:23

2023-05-04T19:28

белгородская область

экономика

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 мая – РИА Новости. Белгородская область получает значительные федеральные средства из федерального бюджета, что позволило выплатить 126 сельхозпроизводителям более 230 миллионов рублей, такой же транш регион получит до конца мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Финансовая поддержка аграриев во многом способствует успешному проведению весенней посевной кампании в Белгородской области, поясняют власти. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на половине посевных площадей Белгородской области завершены работы. На сегодняшний день яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно более 234 тысяч гектаров. Ячмень посеян на площади в 84,3 тысячи гектаров или 79% от запланированного объема. Яровой пшеницей занято 109,4 тысячи гектаров, что составляет 75% от плана. Овсом занято 4,7 тысячи гектаров (60%), горохом – почти 11,3 тысячи гектаров, или 90% от запланированных площадей. "Всего в Белгородской области в этом году планируется засеять более 400 тысяч гектаров зерновыми и зернобобовыми культурами... Техническими культурами планируется засеять более 530 тысяч гектаров", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230420/gladkov-1866592351.html

https://ria.ru/20230503/voda-1869450131.html

белгородская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белгородская область, вячеслав гладков