Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о господдержке белгородских аграриев - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
19:23 04.05.2023 (обновлено: 19:28 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/agrarii-1869766097.html
Гладков рассказал о господдержке белгородских аграриев
Гладков рассказал о господдержке белгородских аграриев - РИА Новости, 04.05.2023
Гладков рассказал о господдержке белгородских аграриев
Белгородская область получает значительные федеральные средства из федерального бюджета, что позволило выплатить 126 сельхозпроизводителям более 230 миллионов... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:23
2023-05-04T19:28
белгородская область
экономика
белгородская область
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865017677_0:0:2825:1590_1920x0_80_0_0_cd74f1584ee69d0376f37a391bdeabb4.jpg
БЕЛГОРОД, 4 мая – РИА Новости. Белгородская область получает значительные федеральные средства из федерального бюджета, что позволило выплатить 126 сельхозпроизводителям более 230 миллионов рублей, такой же транш регион получит до конца мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Финансовая поддержка аграриев во многом способствует успешному проведению весенней посевной кампании в Белгородской области, поясняют власти. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на половине посевных площадей Белгородской области завершены работы. На сегодняшний день яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно более 234 тысяч гектаров. Ячмень посеян на площади в 84,3 тысячи гектаров или 79% от запланированного объема. Яровой пшеницей занято 109,4 тысячи гектаров, что составляет 75% от плана. Овсом занято 4,7 тысячи гектаров (60%), горохом – почти 11,3 тысячи гектаров, или 90% от запланированных площадей. "Всего в Белгородской области в этом году планируется засеять более 400 тысяч гектаров зерновыми и зернобобовыми культурами... Техническими культурами планируется засеять более 530 тысяч гектаров", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230420/gladkov-1866592351.html
https://ria.ru/20230503/voda-1869450131.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865017677_342:0:2825:1862_1920x0_80_0_0_3cadf2be6bb297c22f2286b1a686a85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Экономика, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о господдержке белгородских аграриев

Губернатор Гладков рассказал о господдержке белгородских аграриев на 230 миллионов рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПолевые работы
Полевые работы - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Полевые работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 мая – РИА Новости. Белгородская область получает значительные федеральные средства из федерального бюджета, что позволило выплатить 126 сельхозпроизводителям более 230 миллионов рублей, такой же транш регион получит до конца мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
«

"Мы активно предоставляем финансовую помощь нашим сельхозпроизводителям. Уже 126 сельхозпроизводителей получили более 230 миллионов рублей. До конца мая такую же сумму область получит еще. Эти деньги выделяются нам из федерального бюджета. Государственная поддержка крайне важна нашим аграриям", - написал Гладков, отметив, что без этой поддержки выполнить весь объем работы на сегодняшний день практически невозможно.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Гладков заявил, что Белгородская область развивается и противостоит угрозам
20 апреля, 13:09
Финансовая поддержка аграриев во многом способствует успешному проведению весенней посевной кампании в Белгородской области, поясняют власти.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на половине посевных площадей Белгородской области завершены работы. На сегодняшний день яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно более 234 тысяч гектаров.
Ячмень посеян на площади в 84,3 тысячи гектаров или 79% от запланированного объема. Яровой пшеницей занято 109,4 тысячи гектаров, что составляет 75% от плана. Овсом занято 4,7 тысячи гектаров (60%), горохом – почти 11,3 тысячи гектаров, или 90% от запланированных площадей.
"Всего в Белгородской области в этом году планируется засеять более 400 тысяч гектаров зерновыми и зернобобовыми культурами... Техническими культурами планируется засеять более 530 тысяч гектаров", - пояснили в пресс-службе.

Другие новости региона читайте здесь>>

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Гладков рассказал об улучшении качества воды для 11 тысяч белгородцев
3 мая, 16:36
 
Белгородская областьЭкономикаБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала