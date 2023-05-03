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Майклу Дугласу вручат почетную награду на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 03.05.2023
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Культура
 
17:06 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/znamenitosti-1869448747.html
Майклу Дугласу вручат почетную награду на Каннском кинофестивале
Майклу Дугласу вручат почетную награду на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 03.05.2023
Майклу Дугласу вручат почетную награду на Каннском кинофестивале
На открытии 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая, Майклу Дугласу вручат почетную Пальмовую ветвь, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:06
2023-05-03T17:06
новости культуры
майкл дуглас
каннский кинофестиваль
культура
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На открытии 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая, Майклу Дугласу вручат почетную Пальмовую ветвь, сообщается на сайте смотра. Награду он получит в знак признания выдающейся карьеры и приверженности кинематографу. "Впервые я приехал на фестиваль с фильмом "Китайский синдром" 1979 года, а недавняя премьера была в 2013-м — "За канделябрами". И все это время смотр напоминал мне, что магия кино — это не просто то, что мы видим на экране, а возможность повлиять на людей по всему миру", — цитируют Дугласа в публикации. Каннский фестиваль в этом году завершится 27 мая.
https://ria.ru/20230428/kino-1868462538.html
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новости культуры, майкл дуглас, каннский кинофестиваль
Новости культуры, Майкл Дуглас, Каннский кинофестиваль, Культура
Майклу Дугласу вручат почетную награду на Каннском кинофестивале

Майклу Дугласу вручат почетную Золотую Пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Майкл Дуглас во время фотоколла фильма С.Содерберга "За канделябрами"
Актер Майкл Дуглас во время фотоколла фильма С.Содерберга За канделябрами - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На открытии 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая, Майклу Дугласу вручат почетную Пальмовую ветвь, сообщается на сайте смотра.
Награду он получит в знак признания выдающейся карьеры и приверженности кинематографу.
"Впервые я приехал на фестиваль с фильмом "Китайский синдром" 1979 года, а недавняя премьера была в 2013-м — "За канделябрами". И все это время смотр напоминал мне, что магия кино — это не просто то, что мы видим на экране, а возможность повлиять на людей по всему миру", — цитируют Дугласа в публикации.
Каннский фестиваль в этом году завершится 27 мая.
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