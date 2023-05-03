https://ria.ru/20230503/znamenitosti-1869448747.html

Майклу Дугласу вручат почетную награду на Каннском кинофестивале

Майклу Дугласу вручат почетную награду на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 03.05.2023

Майклу Дугласу вручат почетную награду на Каннском кинофестивале

На открытии 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая, Майклу Дугласу вручат почетную Пальмовую ветвь, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:06

2023-05-03T17:06

2023-05-03T17:06

новости культуры

майкл дуглас

каннский кинофестиваль

культура

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На открытии 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая, Майклу Дугласу вручат почетную Пальмовую ветвь, сообщается на сайте смотра. Награду он получит в знак признания выдающейся карьеры и приверженности кинематографу. "Впервые я приехал на фестиваль с фильмом "Китайский синдром" 1979 года, а недавняя премьера была в 2013-м — "За канделябрами". И все это время смотр напоминал мне, что магия кино — это не просто то, что мы видим на экране, а возможность повлиять на людей по всему миру", — цитируют Дугласа в публикации. Каннский фестиваль в этом году завершится 27 мая.

https://ria.ru/20230428/kino-1868462538.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, майкл дуглас, каннский кинофестиваль