https://ria.ru/20230503/znamenitosti-1869334824.html

Умерла актриса сериала "МЭШ"

Умерла актриса сериала "МЭШ" - РИА Новости, 03.05.2023

Умерла актриса сериала "МЭШ"

В 79 лет умерла японско-американская актриса Эйлин Саки, пишет Deadline. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:05

2023-05-03T12:05

2023-05-03T12:05

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В 79 лет умерла японско-американская актриса Эйлин Саки, пишет Deadline.Зрители помнят ее по сериалу "МЭШ". События в нем развивались в годы Корейской войны, а рассказывалось о сотрудниках передвижного военного госпиталя в Южной Корее. Саки здесь воплотила образ владелицы бара "У Рози", местной забегаловки, куда приходил персонал больницы. Она появилась в девяти эпизодах и стала третьей актрисой, исполнившей эту роль. Рози она играла дольше остальных. Эйлин Саки также была задействована в проектах "Без следа", "Всплеск", "Женщины-полицейские" и других.

https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869140487.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости