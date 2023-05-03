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Умерла актриса сериала "МЭШ" - РИА Новости, 03.05.2023
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Культура
 
12:05 03.05.2023
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Умерла актриса сериала "МЭШ"
Умерла актриса сериала "МЭШ" - РИА Новости, 03.05.2023
Умерла актриса сериала "МЭШ"
В 79 лет умерла японско-американская актриса Эйлин Саки, пишет Deadline. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:05
2023-05-03T12:05
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В 79 лет умерла японско-американская актриса Эйлин Саки, пишет Deadline.Зрители помнят ее по сериалу "МЭШ". События в нем развивались в годы Корейской войны, а рассказывалось о сотрудниках передвижного военного госпиталя в Южной Корее. Саки здесь воплотила образ владелицы бара "У Рози", местной забегаловки, куда приходил персонал больницы. Она появилась в девяти эпизодах и стала третьей актрисой, исполнившей эту роль. Рози она играла дольше остальных. Эйлин Саки также была задействована в проектах "Без следа", "Всплеск", "Женщины-полицейские" и других.
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новости культуры, знаменитости
Новости культуры, Культура, Знаменитости
Умерла актриса сериала "МЭШ"

Актриса сериала "МЭШ" Эйлин Саки умерла в 79 лет

© 20th Century Fox TelevisionЭйлин Саки в сериале M*A*S*H
Эйлин Саки в сериале M*A*S*H
© 20th Century Fox Television
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В 79 лет умерла японско-американская актриса Эйлин Саки, пишет Deadline.
Зрители помнят ее по сериалу "МЭШ". События в нем развивались в годы Корейской войны, а рассказывалось о сотрудниках передвижного военного госпиталя в Южной Корее.
Саки здесь воплотила образ владелицы бара "У Рози", местной забегаловки, куда приходил персонал больницы. Она появилась в девяти эпизодах и стала третьей актрисой, исполнившей эту роль. Рози она играла дольше остальных.
Эйлин Саки также была задействована в проектах "Без следа", "Всплеск", "Женщины-полицейские" и других.
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