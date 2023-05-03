https://ria.ru/20230503/znamenitosti-1869334759.html

Умер звезда сериала "Богатые тоже плачут"

Умер звезда сериала "Богатые тоже плачут" - РИА Новости, 03.05.2023

Умер звезда сериала "Богатые тоже плачут"

Умер актер Гастон Тусе. Ему было 80 лет, пишет El Financiero. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:05

2023-05-03T12:05

2023-05-03T12:06

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Умер актер Гастон Тусе. Ему было 80 лет, пишет El Financiero. Тусе родился в Аргентине 19 октября 1942 года. Но карьера его развивалась в Мексике. Среди знаменитых мыльных опер, в которых он играл, культовый сериал "Богатые тоже плачут" с Вероникой Кастро. Тусе в нем воплотил образ доктора Суареса. Увидеть его можно в сериалах "Дикая роза", "Привилегия любить", "Искорка". Появился Тусе и в проекте "Узы любви", рассказывающем о тройняшках, которых разлучили в детстве. Одна из его последних ролей — в проекте 2014 года "Тень прошлого". Тусе также был режиссером. Работал над шоу "Сакатильо, место в твоем сердце", "Дорогой враг", "Роза Гваделупе", "Два лица страсти" и другими.

https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869140487.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды