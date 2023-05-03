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Умер звезда сериала "Богатые тоже плачут" - РИА Новости, 03.05.2023
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Культура
 
12:05 03.05.2023 (обновлено: 12:06 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/znamenitosti-1869334759.html
Умер звезда сериала "Богатые тоже плачут"
Умер звезда сериала "Богатые тоже плачут" - РИА Новости, 03.05.2023
Умер звезда сериала "Богатые тоже плачут"
Умер актер Гастон Тусе. Ему было 80 лет, пишет El Financiero. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:05
2023-05-03T12:06
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Умер актер Гастон Тусе. Ему было 80 лет, пишет El Financiero. Тусе родился в Аргентине 19 октября 1942 года. Но карьера его развивалась в Мексике. Среди знаменитых мыльных опер, в которых он играл, культовый сериал "Богатые тоже плачут" с Вероникой Кастро. Тусе в нем воплотил образ доктора Суареса. Увидеть его можно в сериалах "Дикая роза", "Привилегия любить", "Искорка". Появился Тусе и в проекте "Узы любви", рассказывающем о тройняшках, которых разлучили в детстве. Одна из его последних ролей — в проекте 2014 года "Тень прошлого". Тусе также был режиссером. Работал над шоу "Сакатильо, место в твоем сердце", "Дорогой враг", "Роза Гваделупе", "Два лица страсти" и другими.
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новости культуры, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды
Умер звезда сериала "Богатые тоже плачут"

Звезда сериала "Богатые тоже плачут" Гастон Тусе умер в 80 лет

© Televisa S.A. de C.V.Кадр из сериала "Дикая роза"
Кадр из сериала Дикая роза
© Televisa S.A. de C.V.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Умер актер Гастон Тусе. Ему было 80 лет, пишет El Financiero.
Тусе родился в Аргентине 19 октября 1942 года. Но карьера его развивалась в Мексике. Среди знаменитых мыльных опер, в которых он играл, культовый сериал "Богатые тоже плачут" с Вероникой Кастро. Тусе в нем воплотил образ доктора Суареса.
Увидеть его можно в сериалах "Дикая роза", "Привилегия любить", "Искорка". Появился Тусе и в проекте "Узы любви", рассказывающем о тройняшках, которых разлучили в детстве. Одна из его последних ролей — в проекте 2014 года "Тень прошлого".
Тусе также был режиссером. Работал над шоу "Сакатильо, место в твоем сердце", "Дорогой враг", "Роза Гваделупе", "Два лица страсти" и другими.
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