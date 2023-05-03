https://ria.ru/20230503/znamenitosti-1869334509.html

СМИ: Супруга Кевина Костнера подала на развод с ним

СМИ: Супруга Кевина Костнера подала на развод с ним - РИА Новости, 03.05.2023

СМИ: Супруга Кевина Костнера подала на развод с ним

Супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала на развод с актером, пишет TMZ. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:12

2023-05-03T11:12

2023-05-03T11:12

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала на развод с актером, пишет TMZ. В браке они были 18 лет. Неясно, что привело к разрыву. По данным таблоида, Кристин ссылается на "непримиримые разногласия". "К сожалению, по независящим от мистера Костнера обстоятельствам, ему приходится участвовать в расторжении брака. Мы просим уважать личную жизнь Кевина, Кристин и их детей", — заявил представитель артиста. У знаменитостей трое общих детей — 12, 14 и 15 лет. Как пишет TMZ, и 49-летняя Кристин, и 68-летний Костнер просят о совместной опеке над ними. Издание также указывает, что Баумгартнер не запрашивает материальную поддержку после развода. Вероятно, как отмечается в публикации, был заключен брачный договор. Костнер — лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". Он участвовал в проектах "Телохранитель", "Робин Гуд: Принц воров", "Йеллоустоун" и других. Ранее он был женат на Синтии Силве, от которой у него тоже трое детей. Также у актера есть сын от Бриджит Руни.

https://ria.ru/20230427/kino-1868054565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

кевин костнер, новости культуры, знаменитости, звезды