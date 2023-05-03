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СМИ: Супруга Кевина Костнера подала на развод с ним - РИА Новости, 03.05.2023
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Культура
 
11:12 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/znamenitosti-1869334509.html
СМИ: Супруга Кевина Костнера подала на развод с ним
СМИ: Супруга Кевина Костнера подала на развод с ним - РИА Новости, 03.05.2023
СМИ: Супруга Кевина Костнера подала на развод с ним
Супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала на развод с актером, пишет TMZ. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:12
2023-05-03T11:12
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала на развод с актером, пишет TMZ. В браке они были 18 лет. Неясно, что привело к разрыву. По данным таблоида, Кристин ссылается на "непримиримые разногласия". "К сожалению, по независящим от мистера Костнера обстоятельствам, ему приходится участвовать в расторжении брака. Мы просим уважать личную жизнь Кевина, Кристин и их детей", — заявил представитель артиста. У знаменитостей трое общих детей — 12, 14 и 15 лет. Как пишет TMZ, и 49-летняя Кристин, и 68-летний Костнер просят о совместной опеке над ними. Издание также указывает, что Баумгартнер не запрашивает материальную поддержку после развода. Вероятно, как отмечается в публикации, был заключен брачный договор. Костнер — лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". Он участвовал в проектах "Телохранитель", "Робин Гуд: Принц воров", "Йеллоустоун" и других. Ранее он был женат на Синтии Силве, от которой у него тоже трое детей. Также у актера есть сын от Бриджит Руни.
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кевин костнер, новости культуры, знаменитости, звезды
Кевин Костнер, Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды
СМИ: Супруга Кевина Костнера подала на развод с ним

TMZ: Кристин Баумгартнер подала на развод с Кевином Костнером

© AFP 2023 / ROBYN BECKАктеры Кевин Костнер и его жена Кристин Баумгартнер
Актеры Кевин Костнер и его жена Кристин Баумгартнер - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECK
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала на развод с актером, пишет TMZ.
В браке они были 18 лет. Неясно, что привело к разрыву. По данным таблоида, Кристин ссылается на "непримиримые разногласия".
"К сожалению, по независящим от мистера Костнера обстоятельствам, ему приходится участвовать в расторжении брака. Мы просим уважать личную жизнь Кевина, Кристин и их детей", — заявил представитель артиста.
У знаменитостей трое общих детей — 12, 14 и 15 лет. Как пишет TMZ, и 49-летняя Кристин, и 68-летний Костнер просят о совместной опеке над ними.
Издание также указывает, что Баумгартнер не запрашивает материальную поддержку после развода. Вероятно, как отмечается в публикации, был заключен брачный договор.
Костнер — лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". Он участвовал в проектах "Телохранитель", "Робин Гуд: Принц воров", "Йеллоустоун" и других. Ранее он был женат на Синтии Силве, от которой у него тоже трое детей. Также у актера есть сын от Бриджит Руни.
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