https://ria.ru/20230503/znamenitosti-1869334509.html
СМИ: Супруга Кевина Костнера подала на развод с ним
СМИ: Супруга Кевина Костнера подала на развод с ним - РИА Новости, 03.05.2023
СМИ: Супруга Кевина Костнера подала на развод с ним
Супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала на развод с актером, пишет TMZ. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:12
2023-05-03T11:12
2023-05-03T11:12
кевин костнер
культура
новости культуры
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869350698_0:82:3128:1842_1920x0_80_0_0_287566620f08e2da3ef5f31e089d41da.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала на развод с актером, пишет TMZ. В браке они были 18 лет. Неясно, что привело к разрыву. По данным таблоида, Кристин ссылается на "непримиримые разногласия". "К сожалению, по независящим от мистера Костнера обстоятельствам, ему приходится участвовать в расторжении брака. Мы просим уважать личную жизнь Кевина, Кристин и их детей", — заявил представитель артиста. У знаменитостей трое общих детей — 12, 14 и 15 лет. Как пишет TMZ, и 49-летняя Кристин, и 68-летний Костнер просят о совместной опеке над ними. Издание также указывает, что Баумгартнер не запрашивает материальную поддержку после развода. Вероятно, как отмечается в публикации, был заключен брачный договор. Костнер — лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". Он участвовал в проектах "Телохранитель", "Робин Гуд: Принц воров", "Йеллоустоун" и других. Ранее он был женат на Синтии Силве, от которой у него тоже трое детей. Также у актера есть сын от Бриджит Руни.
https://ria.ru/20230427/kino-1868054565.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869350698_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_2e6d3250a3ec8e3dc76aeb6f53eb5ae1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кевин костнер, новости культуры, знаменитости, звезды
Кевин Костнер, Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды
СМИ: Супруга Кевина Костнера подала на развод с ним
TMZ: Кристин Баумгартнер подала на развод с Кевином Костнером
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
Супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала на развод с актером, пишет
TMZ.
В браке они были 18 лет. Неясно, что привело к разрыву. По данным таблоида, Кристин ссылается на "непримиримые разногласия".
"К сожалению, по независящим от мистера Костнера обстоятельствам, ему приходится участвовать в расторжении брака. Мы просим уважать личную жизнь Кевина, Кристин и их детей", — заявил представитель артиста.
У знаменитостей трое общих детей — 12, 14 и 15 лет. Как пишет TMZ, и 49-летняя Кристин, и 68-летний Костнер просят о совместной опеке над ними.
Издание также указывает, что Баумгартнер не запрашивает материальную поддержку после развода. Вероятно, как отмечается в публикации, был заключен брачный договор.
Костнер — лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". Он участвовал в проектах "Телохранитель", "Робин Гуд: Принц воров", "Йеллоустоун" и других. Ранее он был женат на Синтии Силве, от которой у него тоже трое детей. Также у актера есть сын от Бриджит Руни.
Херд появится в новом "Аквамене" после скандального суда с Деппом