https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869471994.html

СМИ: Зеленский мог прилететь в Хельсинки на американском самолете

СМИ: Зеленский мог прилететь в Хельсинки на американском самолете - РИА Новости, 03.05.2023

СМИ: Зеленский мог прилететь в Хельсинки на американском самолете

Владимир Зеленский, находящийся в среду с необъявленным визитом в финской столице, мог прилететь на американском правительственном самолете Boeing C-40B,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:43

2023-05-03T17:43

2023-05-03T17:57

хельсинки

в мире

финляндия

владимир зеленский

украина

сша

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский, находящийся в среду с необъявленным визитом в финской столице, мог прилететь на американском правительственном самолете Boeing C-40B, сообщает крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat."В аэропорту Хельсинки появился "летающий офис" ВВС США, который может быть средством передвижения президента Владимира Зеленского", - говорится в сообщении. Издание уточняет, что на практике этот самолет представляет собой военную версию самого распространенного в мире пассажирского самолета Boeing 737. Ранее Зеленский использовал его в поездке в США, куда он летал с включенным транспондером, в отличие от визита в Финляндию, куда он, похоже, прибыл с выключенным транспондером, уточняет газета. Популярный сервис отслеживания полётов самолетов Flightradar24 не содержит информации о данном судне.Эта модель самолета также использовалась бывшим спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230416/zelenskiy-1865631653.html

хельсинки

финляндия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

хельсинки, в мире, финляндия, владимир зеленский, украина, сша