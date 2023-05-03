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СМИ: Зеленский мог прилететь в Хельсинки на американском самолете - РИА Новости, 03.05.2023
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17:43 03.05.2023 (обновлено: 17:57 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869471994.html
СМИ: Зеленский мог прилететь в Хельсинки на американском самолете
СМИ: Зеленский мог прилететь в Хельсинки на американском самолете - РИА Новости, 03.05.2023
СМИ: Зеленский мог прилететь в Хельсинки на американском самолете
Владимир Зеленский, находящийся в среду с необъявленным визитом в финской столице, мог прилететь на американском правительственном самолете Boeing C-40B,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:43
2023-05-03T17:57
хельсинки
в мире
финляндия
владимир зеленский
украина
сша
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский, находящийся в среду с необъявленным визитом в финской столице, мог прилететь на американском правительственном самолете Boeing C-40B, сообщает крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat."В аэропорту Хельсинки появился "летающий офис" ВВС США, который может быть средством передвижения президента Владимира Зеленского", - говорится в сообщении. Издание уточняет, что на практике этот самолет представляет собой военную версию самого распространенного в мире пассажирского самолета Boeing 737. Ранее Зеленский использовал его в поездке в США, куда он летал с включенным транспондером, в отличие от визита в Финляндию, куда он, похоже, прибыл с выключенным транспондером, уточняет газета. Популярный сервис отслеживания полётов самолетов Flightradar24 не содержит информации о данном судне.Эта модель самолета также использовалась бывшим спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230416/zelenskiy-1865631653.html
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Хельсинки, В мире, Финляндия, Владимир Зеленский, Украина, США
СМИ: Зеленский мог прилететь в Хельсинки на американском самолете

Helsingin sanomat: Зеленский мог прилететь в Хельсинки на самолете правительства США

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский, находящийся в среду с необъявленным визитом в финской столице, мог прилететь на американском правительственном самолете Boeing C-40B, сообщает крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat.
"В аэропорту Хельсинки появился "летающий офис" ВВС США, который может быть средством передвижения президента Владимира Зеленского", - говорится в сообщении. Издание уточняет, что на практике этот самолет представляет собой военную версию самого распространенного в мире пассажирского самолета Boeing 737. Ранее Зеленский использовал его в поездке в США, куда он летал с включенным транспондером, в отличие от визита в Финляндию, куда он, похоже, прибыл с выключенным транспондером, уточняет газета.
Популярный сервис отслеживания полётов самолетов Flightradar24 не содержит информации о данном судне.
Эта модель самолета также использовалась бывшим спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань, уточняется в сообщении.
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