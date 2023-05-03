https://ria.ru/20230503/zdunov-1869492759.html

Здунов встретился с активом "Комитета семей воинов Отечества" в регионе

Здунов встретился с активом "Комитета семей воинов Отечества" в регионе - РИА Новости, 03.05.2023

Здунов встретился с активом "Комитета семей воинов Отечества" в регионе

Глава Мордовии Артем Здунов в среду обсудил вопросы взаимодействия с участниками спецоперации и их семьями на встрече с членами регионального штаба "Комитета... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:57

2023-05-03T18:57

2023-05-03T18:57

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов в среду обсудил вопросы взаимодействия с участниками спецоперации и их семьями на встрече с членами регионального штаба "Комитета семей воинов Отечества", сообщает пресс-служба главы республики. Региональный штаб организации появился в Мордовии в начале 2023 года. Его основная задача – поддержка семей бойцов, оказание адресной помощи в решении проблемных вопросов. "Комитет помогает скоординировать всю деятельность, касающуюся наших воинов, и задач у него довольного много. Это и вопросы гуманитарной помощи, и всесторонней реабилитации и поддержки. У каждого человека есть свои запросы и свои проблемы, о которых нам с вашей помощью нужно знать и стараться вместе их решить", - цитирует пресс-служба слова Здунова на встрече. Глава республики подчеркнул, что благодаря Фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" многие вопросы эффективно решаются. Действует комплексная программа поддержки семей, имеются социальные паспорта на каждую семью. Глава Мордовии лично встречается с участниками спецоперации, командирами подразделений, получает от них всю необходимую информацию о том, что требуется бойцам. Председатель регионального штаба "Комитета семей воинов Отечества" Ольга Соболева рассказала, что деятельность организации сосредоточена на правовой, психологической, адресной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, на организации гуманитарной помощи. Комитет помогает разобраться семьям с выплатами, устанавливает местонахождение бойцов, круглосуточно работает горячая линия, создана информационная группа в соцсетях. В состав регионального штаба вошли матери, жены участников спецоперации, участники спецоперации и представители общественных организаций региона. С начала года проведено более 260 консультаций для семей участников спецоперации. В марте активистами штаба воплощен в жизнь фотопроект "Жены героев". На 5 мая намечено открытие второго этапа фотовыставки - "Семьи героев", которая будет работать в краеведческом музее имени Воронина. "За каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина. А жены наших бойцов – действительно надежный тыл. Многие из них занимаются сбором гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети, участвуют в различных акциях, поддерживают тех, кто в этом нуждается. Наша главная цель – объединить жен и матерей, не дать им замкнуться в себе", - приводятся в сообщении слова Соболевой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем здунов, республика мордовия