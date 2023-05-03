https://ria.ru/20230503/zaryademay-1869354533.html

Военные песни, Рахманинов и Малер. Лучшие концерты зала Зарядье в мае

Военные песни, Рахманинов и Малер. Лучшие концерты зала Зарядье в мае - РИА Новости, 03.05.2023

Военные песни, Рахманинов и Малер. Лучшие концерты зала Зарядье в мае

Песни военных лет, последние сочинения Малера и шедевры Рахманинова. Концертный зал Зарядье продолжает работу в мае и готовит в июне большой летний фестиваль. О РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:17

2023-05-03T12:17

2023-05-03T12:17

культпоход

концертный зал "зарядье"

сергей рахманинов

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МОСКВА, 3 мая ­ – РИА Новости. Песни военных лет, последние сочинения Малера и шедевры Рахманинова. Концертный зал Зарядье продолжает работу в мае и готовит в июне большой летний фестиваль. О наиболее интересных событиях читайте в материале РИА Новости.Концерты ко Дню ПобедыПесни военных лет будут исполнены на специальном концерте 9 мая, посвященном Дню Победы. В программу "Нам дороги эти позабыть нельзя" вошли самые известные песни военных лет, ставшие уже частью истории. Одной из первых прозвучит "Священная война", написанная в первые дни после начала войны. Продолжит программу композиция "Жди меня" на стихи Симонова. В программе также "Синий платочек", "Темная ночь", "Смуглянка". Завершат концерт сочинения нашего современника композитора Александры Пахмутовой. В этот вечер на сцену Зарядья выйдет Академический хор русской песни и выдающиеся солисты – тенор Игорь Морозов, баритон Василий Ладюк и бас Алексей Тихомиров.Ко Дню Победы приурочен и один из первых концертов месяца (4 мая), на котором будет звучать музыка кино в исполнении Московского государственного симфонического оркестра.Композиторы неизменно работают в тесной связке с режиссерами, тщательно отбирая весь материал. На этом концерте прозвучат композиции авторов, которые писали, без преувеличения, великую музыку для кино. В этом жанре работали классики Дмитрий Шостакович и Арам Хачатурян, современный композитор Эдуард Артемьев, ушедший из жизни в декабре прошлого года. Без мелодий Нино Рота вряд ли можно представить фильмы Феллини – эти произведения также прозвучат в Зарядье.Симфонии МалераДва майских концерта представят публике симфонические сочинения Малера. Композитор испытывал страх, приступая к очередному большому симфоническому произведению после своей Восьмой симфонии. Дело в том, что девятые симфонии оказались последними для двух его любимых композиторов – Бетховена и Брукнера. Закончив восьмую, Малер начал писать следующее сочинение для симфонического оркестра и хора и назвал его "Песнь о земле", пытаясь таким образом избежать роковой, как ему казалось, цифры. Автор обратился к стихам китайских поэтов в переводе, обозначив жанр сочинения как "симфония в песнях". Это сочинение из шести частей прозвучит в Зарядье 18 мая в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством дирижера Константина Чудовского.По воспоминаниям современников, работа в качестве дирижера приносила ему лишь разочарования, а как композитор на тот момент он добился признания в относительно небольшом кругу профессионалов. К тому же, сложности были в отношениях с женой – Альмой Малер. Несмотря на суеверный страх после "Песен о земле", Малер вернулся к партитуре симфонии, начатой ранее, довольно быстро ее дописал и обозначил как №9. Она стала последней законченной симфонией композитора. В столице эти произведения представит публике 7 мая дирижер Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna.Шедевры РахманиноваМузыкальный мир продолжает отмечать 150-летие со дня рождения Рахманинова. На концерте 16 мая прозвучат сочинения, написанные в разные периоды. Виртуозную "Рапсодию на темы Паганини" иногда называют пятым концертом композитора для фортепиано с оркестром. Рахманинов взял за основу известную мелодию Паганини и создал масштабное сочинение. Вариации, которые звучат без перерыва, можно условно разделить на несколько разделов, которые соотносятся с традиционной структурой жанра концерта. Это сочинение в Зарядье исполнит пианист Дмитрий Маслеев, который стал известен во всем мире после победы на Международном конкурсе имени Чайковского в 2015 году и Московский академический симфонический оркестр под управлением дирижера Ивана Никифорчина.Во втором отделении концерта прозвучит поэма для оркестра, хора и солистов "Колокола", написанная на одноименное стихотворение Эдгара По в переводе Константина Бальмонта. Необычной была история обращения композитора к этим стихам. Еще на одном майском концерте (19 мая) в Зарядье прозвучат самые, пожалуй, известные и любимые публикой произведения Рахманинова. Это Второй фортепианный концерт, написанный в 1900-е годы и ставший одним из знаковых, и более поздние "Симфонические танцы". Это произведение написано уже в поздний период творчества. Сложное по замыслу и воплощению сочинение – размышления композитора о реалиях ХХ века. В качестве солиста в этот вечер выступит пианист Вадим Руденко в сопровождении Госоркестра имени Светланова под управлением Александра Лазарева.И, наконец, ещё один рахманиновский концерт ждет публику 22 мая. В этот вечер прозвучит Третий фортепианный концерт и Вторая симфония. Третий концерт публика в свое время приняла с восторгом, отмечая, что "талант композитора все так же свеж и ясен". Солировать будет пианист Дмитрий Шишкин. Вторую симфонию Рахманинов написал в 1907 году. За десять лет до этого провалилась его Первая симфония, что спровоцировало длительный творческий кризис. Однако Вторая была принята публикой тепло, а критики называли Рахманинова достойным преемником Чайковского. Музыку Рахманинова представят публике дирижер Иван Рудин и Московский государственный симфонический оркестр.Летний фестивальВ преддверии летних месяцев концертный зал объявил о проведении Первого Московского летнего фестиваля "Зарядье", который стартует 1 июня. Он продлится до 2 июля, и в его программе можно найти события для слушателей разных возрастов и с разными музыкальными предпочтениями. Помимо привычных событий, в программе есть ночные концерты, экскурсии, семейные квесты и детские "концерты-бродилки". Впервые фестиваль пройдет не только в залах Зарядья и фойе. Каждые выходные специальные мастер-классы и перформансы запланированы на улице перед входом в концертный зал.

https://ria.ru/20230419/iolantakarlik-1866256768.html

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культпоход, концертный зал "зарядье", сергей рахманинов