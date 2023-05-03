https://ria.ru/20230503/zaporozhe-1869503387.html
В Запорожской области отменили парад Победы из-за возможных провокаций
В Запорожской области отменили парад Победы из-за возможных провокаций - РИА Новости, 03.05.2023
В Запорожской области отменили парад Победы из-за возможных провокаций
В Запорожской области в связи с возможными провокациями не будет проводиться парад Победы, принять участие в акции "Бессмертный полк" можно будет онлайн,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:52
2023-05-03T19:52
2023-05-03T20:23
запорожская область
день победы
евгений балицкий
общество
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Запорожской области в связи с возможными провокациями не будет проводиться парад Победы, принять участие в акции "Бессмертный полк" можно будет онлайн, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."В связи с мерами безопасности от возможных провокаций противника, проведение праздничных мероприятий на территории Запорожской области будет ограничено. Не будет проводиться парад Победы и не будет массового шествия "Бессмертного полка", - написал он в своем Telegram-канале.Принять участие в акции "Бессмертный полк" можно будет онлайн, отправив фото своих родных в официальные Telegram-каналы министерств и ведомств Запорожской области, уточнил Балицкий. Также можно разместить их портреты в социальных сетях, в окне дома или автомобиля, возложить цветы к мемориальным местам."Со стороны администрации Запорожской области ни один ветеран не останется без внимания, кто защищал Родину с оружием или ковал победу в тылу. Мы обязательно отпразднуем День Победы, как и делали это всегда, но с учетом мер безопасности. Но очень скоро все мы сможем выйти в большие "бессмертные полки", гордо пронести фото наших победителей к памятным местам и вместе, всем миром радоваться и праздновать Победу", - заключил врио губернатора.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230424/evakuatsiya-1867277524.html
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запорожская область, день победы, евгений балицкий, общество
Запорожская область, День Победы, Евгений Балицкий, Общество, Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области отменили парад Победы из-за возможных провокаций
Балицкий заявил об отмене парада Победы в Запорожской области из-за возможных провокаций
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
В Запорожской области в связи с возможными провокациями не будет проводиться парад Победы, принять участие в акции "Бессмертный полк" можно будет онлайн, сообщил
врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"В связи с мерами безопасности от возможных провокаций противника, проведение праздничных мероприятий на территории Запорожской области будет ограничено. Не будет проводиться парад Победы и не будет массового шествия "Бессмертного полка", - написал он в своем Telegram-канале.
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Принять участие в акции "Бессмертный полк" можно будет онлайн, отправив фото своих родных в официальные Telegram-каналы министерств и ведомств Запорожской области, уточнил Балицкий. Также можно разместить их портреты в социальных сетях, в окне дома или автомобиля, возложить цветы к мемориальным местам.
"Со стороны администрации Запорожской области ни один ветеран не останется без внимания, кто защищал Родину с оружием или ковал победу в тылу. Мы обязательно отпразднуем День Победы, как и делали это всегда, но с учетом мер безопасности. Но очень скоро все мы сможем выйти в большие "бессмертные полки", гордо пронести фото наших победителей к памятным местам и вместе, всем миром радоваться и праздновать Победу", - заключил врио губернатора.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь
.
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