https://ria.ru/20230503/zaporozhe-1869313085.html
В Запорожье нанесли удар по месту подготовки украинских войск, заявил Рогов
В Запорожье нанесли удар по месту подготовки украинских войск, заявил Рогов - РИА Новости, 03.05.2023
В Запорожье нанесли удар по месту подготовки украинских войск, заявил Рогов
Место подготовки украинских войск иностранными инструкторами накрыли ударом в городе Запорожье, временно подконтрольном киевской власти, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:37
2023-05-03T07:37
2023-05-03T07:37
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857850708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19711cb99a54f3ca5102f3c70bc74d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Место подготовки украинских войск иностранными инструкторами накрыли ударом в городе Запорожье, временно подконтрольном киевской власти, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в момент прилета на полигоне находились в том числе иностранные инструкторы. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230502/zaporozhe-1869290682.html
запорожье
запорожская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857850708_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_417114de73fbb4b83231607502a1ae1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожье нанесли удар по месту подготовки украинских войск, заявил Рогов
Рогов: в Запорожье накрыли ударом место подготовки украинских войск