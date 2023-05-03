Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье нанесли удар по месту подготовки украинских войск, заявил Рогов - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/zaporozhe-1869313085.html
В Запорожье нанесли удар по месту подготовки украинских войск, заявил Рогов
В Запорожье нанесли удар по месту подготовки украинских войск, заявил Рогов - РИА Новости, 03.05.2023
В Запорожье нанесли удар по месту подготовки украинских войск, заявил Рогов
Место подготовки украинских войск иностранными инструкторами накрыли ударом в городе Запорожье, временно подконтрольном киевской власти, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:37
2023-05-03T07:37
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857850708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19711cb99a54f3ca5102f3c70bc74d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Место подготовки украинских войск иностранными инструкторами накрыли ударом в городе Запорожье, временно подконтрольном киевской власти, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в момент прилета на полигоне находились в том числе иностранные инструкторы. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230502/zaporozhe-1869290682.html
запорожье
запорожская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857850708_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_417114de73fbb4b83231607502a1ae1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожье нанесли удар по месту подготовки украинских войск, заявил Рогов

Рогов: в Запорожье накрыли ударом место подготовки украинских войск

© AP Photo / LibkosМедики транспортируют раненного украинского военного
Медики транспортируют раненного украинского военного - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Libkos
Медики транспортируют раненного украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Место подготовки украинских войск иностранными инструкторами накрыли ударом в городе Запорожье, временно подконтрольном киевской власти, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"На территории карьера в Шевченковском районе города Запорожья наши военные накрыли боевиков ВСУ, проводящих боевое слаживание", - сказал Рогов.
По его словам, в момент прилета на полигоне находились в том числе иностранные инструкторы.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов
2 мая, 22:59
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьКиевВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала