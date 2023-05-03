https://ria.ru/20230503/zaporozhe-1869313085.html

В Запорожье нанесли удар по месту подготовки украинских войск, заявил Рогов

В Запорожье нанесли удар по месту подготовки украинских войск, заявил Рогов - РИА Новости, 03.05.2023

В Запорожье нанесли удар по месту подготовки украинских войск, заявил Рогов

Место подготовки украинских войск иностранными инструкторами накрыли ударом в городе Запорожье, временно подконтрольном киевской власти, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T07:37

2023-05-03T07:37

2023-05-03T07:37

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Место подготовки украинских войск иностранными инструкторами накрыли ударом в городе Запорожье, временно подконтрольном киевской власти, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в момент прилета на полигоне находились в том числе иностранные инструкторы. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230502/zaporozhe-1869290682.html

запорожье

запорожская область

киев

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запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины