https://ria.ru/20230503/zaderzhanie-1869337020.html

Все члены группы, готовившей серию терактов в Крыму, арестованы

Все члены группы, готовившей серию терактов в Крыму, арестованы - РИА Новости, 03.05.2023

Все члены группы, готовившей серию терактов в Крыму, арестованы

Все члены задержанной в Крыму группы агентов военной разведки Украины, готовившей серию терактов, арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:38

2023-05-03T10:38

2023-05-03T10:52

украина

республика крым

происшествия

фсб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Все члены задержанной в Крыму группы агентов военной разведки Украины, готовившей серию терактов, арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. В частности, задержаны семеро человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец."Все задержанные арестованы Киевским районным судом Симферополя. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в пресс-службе.Операцию по задержанию проводили сотрудники крымского управления ФСБ.

https://ria.ru/20230503/aksenov-1869331682.html

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, республика крым, происшествия, фсб