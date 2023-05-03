https://ria.ru/20230503/zaderzhanie-1869337020.html
Все члены группы, готовившей серию терактов в Крыму, арестованы
Все члены группы, готовившей серию терактов в Крыму, арестованы - РИА Новости, 03.05.2023
Все члены группы, готовившей серию терактов в Крыму, арестованы
Все члены задержанной в Крыму группы агентов военной разведки Украины, готовившей серию терактов, арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:38
2023-05-03T10:38
2023-05-03T10:52
украина
республика крым
происшествия
фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Все члены задержанной в Крыму группы агентов военной разведки Украины, готовившей серию терактов, арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. В частности, задержаны семеро человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец."Все задержанные арестованы Киевским районным судом Симферополя. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в пресс-службе.Операцию по задержанию проводили сотрудники крымского управления ФСБ.
https://ria.ru/20230503/aksenov-1869331682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, республика крым, происшествия, фсб
Украина, Республика Крым, Происшествия, ФСБ
Все члены группы, готовившей серию терактов в Крыму, арестованы
ФСБ: все члены группы украинских агентов, готовивших серию терактов в Крыму, арестованы