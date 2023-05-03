Рейтинг@Mail.ru
Все члены группы, готовившей серию терактов в Крыму, арестованы - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 03.05.2023 (обновлено: 10:52 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/zaderzhanie-1869337020.html
Все члены группы, готовившей серию терактов в Крыму, арестованы
Все члены группы, готовившей серию терактов в Крыму, арестованы - РИА Новости, 03.05.2023
Все члены группы, готовившей серию терактов в Крыму, арестованы
Все члены задержанной в Крыму группы агентов военной разведки Украины, готовившей серию терактов, арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:38
2023-05-03T10:52
украина
республика крым
происшествия
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155079/33/1550793362_0:218:1258:926_1920x0_80_0_0_b2529d3eee9a88181f47006a8eb2abbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Все члены задержанной в Крыму группы агентов военной разведки Украины, готовившей серию терактов, арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. В частности, задержаны семеро человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец."Все задержанные арестованы Киевским районным судом Симферополя. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в пресс-службе.Операцию по задержанию проводили сотрудники крымского управления ФСБ.
https://ria.ru/20230503/aksenov-1869331682.html
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155079/33/1550793362_0:100:1258:1044_1920x0_80_0_0_7f09a6ff73901e00a67f32ac151559dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, республика крым, происшествия, фсб
Украина, Республика Крым, Происшествия, ФСБ
Все члены группы, готовившей серию терактов в Крыму, арестованы

ФСБ: все члены группы украинских агентов, готовивших серию терактов в Крыму, арестованы

© РИА Новости / Андрей СтенинСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Все члены задержанной в Крыму группы агентов военной разведки Украины, готовившей серию терактов, арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.
ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. В частности, задержаны семеро человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.
"Все задержанные арестованы Киевским районным судом Симферополя. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в пресс-службе.
Операцию по задержанию проводили сотрудники крымского управления ФСБ.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Глава Крыма прокомментировал предотвращение покушения на себя
Вчера, 10:15
 
УкраинаРеспублика КрымПроисшествияФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала