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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:59 03.05.2023
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Взрывы слышны в городе Волчанске Харьковской области на Украине, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:59
2023-05-03T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
волчанск
харьковская область
украина
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Взрывы слышны в городе Волчанске Харьковской области на Украине, сообщает издание "Страна.ua". Ранее в области была объявлена воздушная тревога, она там продолжается.
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волчанск
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в мире, волчанск, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Харьковская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в городе Волчанске Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище
Женщина спускается в бомбоубежище - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Взрывы слышны в городе Волчанске Харьковской области на Украине, сообщает издание "Страна.ua".
«
"Сообщают о взрывах в Волчанске Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.
Ранее в области была объявлена воздушная тревога, она там продолжается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолчанскХарьковская областьУкраина
 
 
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