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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Взрывы слышны в городе Волчанске Харьковской области на Украине, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:59
2023-05-03T19:59
2023-05-03T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
волчанск
харьковская область
украина
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Взрывы слышны в городе Волчанске Харьковской области на Украине, сообщает издание "Страна.ua". Ранее в области была объявлена воздушная тревога, она там продолжается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, волчанск, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Харьковская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в городе Волчанске Харьковской области