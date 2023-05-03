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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы слышны в городе Волчанске Харьковской области на Украине, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T19:59

2023-05-03T19:59

2023-05-03T19:59

специальная военная операция на украине

в мире

волчанск

харьковская область

украина

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Взрывы слышны в городе Волчанске Харьковской области на Украине, сообщает издание "Страна.ua". Ранее в области была объявлена воздушная тревога, она там продолжается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

украина

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2023

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в мире, волчанск, харьковская область, украина