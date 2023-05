https://ria.ru/20230503/vystavka-1869464173.html

Решения для сферы АПК покажут российские компании на выставке в Сербии

2023-05-03T17:17

россия

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские компании под национальным брендом Made in Russia представят продукцию и решения для агрокомплекса на международной выставке 90th International Agricultural Fair 2023, которая пройдет в городе Нови Сад (Сербия) с 20 по 26 мая, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Десять российских компаний под национальным брендом Made in Russia примут участие в Международной выставке "90th International Agricultural Fair 2023", которая пройдет в г. Нови Сад (Сербия) с 20 по 26 мая", - говорится в сообщении.Там уточняется, что отечественные производители продемонстрируют на выставке готовую пищевую продукцию (мясо, плодоовощные консервы, кофе, натуральные мед и десерты из меда), сельскохозяйственные культуры и решения для АПК. Так, на стенде Made in Russia будут представлены препараты для уменьшения расхода минеральных удобрений и пестицидов, биопрепараты для улучшения почвенного плодородия, полимерные композиты, а также услуги по проектированию, производству, поставке и монтажу систем для транспортировки, заморозки, охлаждения, дрожжевания, флюидизации пищевых продуктов.Площадь экспозиции Made in Russia в этом году составит более 250 квадратных метров.Участники коллективной экспозиции смогут повысить узнаваемость собственной продукции и наладить деловые контакты на встречах с потенциальными партнерами и байерами.Выставка 90th International Agricultural Fair ожидает более 600 тысяч посетителей и пройдет в выставочном центре Novosadski sajam.

