https://ria.ru/20230503/vystavka-1869416373.html

Адыгея начала подготовку к выставке "Россия" в Москве

Адыгея начала подготовку к выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 03.05.2023

Адыгея начала подготовку к выставке "Россия" в Москве

Адыгея продемонстрирует свои инвестиционные проекты и продукцию местных производителей на выставке "Россия", которая осенью пройдет на ВДНХ, сообщает... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:38

2023-05-03T14:38

2023-05-03T14:38

республика адыгея

мурат кумпилов

россия

республика адыгея

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МАЙКОП, 3 мая – РИА Новости. Адыгея продемонстрирует свои инвестиционные проекты и продукцию местных производителей на выставке "Россия", которая осенью пройдет на ВДНХ, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В Адыгее началась подготовка к выставке-форуму "Россия", которая по решению главы государства Владимира Путина будет открыта на ВДНХ осенью. На выставке будет работать павильон Адыгеи, где планируется представить продукцию местных производителей: адыгейский сыр, адыгейскую соль, адыгский национальный костюм, а также провести презентацию аутентичных проектов и событийных мероприятий республики", - говорится в сообщении со ссылкой на главу республики Мурата Кумпилова.Среди наиболее интересных планируемых мероприятий – фестиваль адыгейского сыра, к презентации готовятся также проекты сохранения черкесских садов, республиканской математической школы, а также школы самбо и дзюдо."Важно не только привлекать инвестиции, но и активно внедрять линейку господдержки для бизнеса региона, что во многом способствует появлению новых производств и созданию рабочих мест. Поэтому поручил максимально усилить работу по отбору заявок по конкурсу в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", а также использовать все имеющиеся инструменты господдержки для АПК, усилить работу по развитию животноводства", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.Выставка-форум "Россия" призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях, уникальный и яркий опыт регионов. Президент РФ Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем оргкомитета мероприятия назначен первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

https://ria.ru/20230323/operatsii-1860206956.html

россия

республика адыгея

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, россия, республика адыгея