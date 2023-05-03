https://ria.ru/20230503/vystavka-1869416373.html
Адыгея начала подготовку к выставке "Россия" в Москве
Адыгея начала подготовку к выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 03.05.2023
Адыгея начала подготовку к выставке "Россия" в Москве
Адыгея продемонстрирует свои инвестиционные проекты и продукцию местных производителей на выставке "Россия", которая осенью пройдет на ВДНХ, сообщает... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:38
2023-05-03T14:38
2023-05-03T14:38
республика адыгея
мурат кумпилов
россия
республика адыгея
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МАЙКОП, 3 мая – РИА Новости. Адыгея продемонстрирует свои инвестиционные проекты и продукцию местных производителей на выставке "Россия", которая осенью пройдет на ВДНХ, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В Адыгее началась подготовка к выставке-форуму "Россия", которая по решению главы государства Владимира Путина будет открыта на ВДНХ осенью. На выставке будет работать павильон Адыгеи, где планируется представить продукцию местных производителей: адыгейский сыр, адыгейскую соль, адыгский национальный костюм, а также провести презентацию аутентичных проектов и событийных мероприятий республики", - говорится в сообщении со ссылкой на главу республики Мурата Кумпилова.Среди наиболее интересных планируемых мероприятий – фестиваль адыгейского сыра, к презентации готовятся также проекты сохранения черкесских садов, республиканской математической школы, а также школы самбо и дзюдо."Важно не только привлекать инвестиции, но и активно внедрять линейку господдержки для бизнеса региона, что во многом способствует появлению новых производств и созданию рабочих мест. Поэтому поручил максимально усилить работу по отбору заявок по конкурсу в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", а также использовать все имеющиеся инструменты господдержки для АПК, усилить работу по развитию животноводства", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.Выставка-форум "Россия" призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях, уникальный и яркий опыт регионов. Президент РФ Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем оргкомитета мероприятия назначен первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
https://ria.ru/20230323/operatsii-1860206956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, россия, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Россия, Республика Адыгея
МАЙКОП, 3 мая – РИА Новости. Адыгея продемонстрирует свои инвестиционные проекты и продукцию местных производителей на выставке "Россия", которая осенью пройдет на ВДНХ, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В Адыгее началась подготовка к выставке-форуму "Россия", которая по решению главы государства Владимира Путина
будет открыта на ВДНХ осенью. На выставке будет работать павильон Адыгеи, где планируется представить продукцию местных производителей: адыгейский сыр, адыгейскую соль, адыгский национальный костюм, а также провести презентацию аутентичных проектов и событийных мероприятий республики", - говорится в сообщении со ссылкой на главу республики Мурата Кумпилова
.
Среди наиболее интересных планируемых мероприятий – фестиваль адыгейского сыра, к презентации готовятся также проекты сохранения черкесских садов, республиканской математической школы, а также школы самбо и дзюдо.
"Важно не только привлекать инвестиции, но и активно внедрять линейку господдержки для бизнеса региона, что во многом способствует появлению новых производств и созданию рабочих мест. Поэтому поручил максимально усилить работу по отбору заявок по конкурсу в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", а также использовать все имеющиеся инструменты господдержки для АПК, усилить работу по развитию животноводства", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.
Выставка-форум "Россия" призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях, уникальный и яркий опыт регионов. Президент РФ Владимир Путин
поручил провести международную выставку-форум в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем оргкомитета мероприятия назначен первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко
.
В Адыгее в 2022 году провели в 1,5 раза больше высокотехнологичных операций