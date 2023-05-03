https://ria.ru/20230503/vystavka-1869352299.html

Isource запустил новые решения на выставке "Нефтегаз-2023"

Isource запустил новые решения на выставке "Нефтегаз-2023" - РИА Новости, 03.05.2023

Isource запустил новые решения на выставке "Нефтегаз-2023"

Выставка "Нефтегаз-2023" и Национальный Нефтегазовый форум состоялись 24-27 апреля. Среди участников — крупнейшие производители оборудования и поставщики из... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:48

2023-05-03T11:48

2023-05-03T11:48

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869351844_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d5e7144136f9a4c11f3090d90c1fd13d.jpg

МОСКВА, 3 мая - Isource (АО "Цифровые закупочные сервисы"). Выставка "Нефтегаз-2023" и Национальный Нефтегазовый форум состоялись 24-27 апреля. Среди участников — крупнейшие производители оборудования и поставщики из Китая, Индии, Ирана и других стран. Число зарубежных представителей в этом году составило более 500, что показывает готовность компаний активно выходить на российский рынок. Мероприятия посетили также представители Министерства энергетики Российской Федерации, компаний Газпром нефть, ИНТИ, Сколково, Сибур, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Ростелеком, Северсталь и других.Isource подписал три соглашения с крупнейшими китайскими и индийскими производителями комплектующих, оборудования и материалов — компаниями APAR Industries, Hongkong Hong Cheng Industrial Co, Harbin Luokedaisi Mechanical Equipment. Российские поставщики ТЭК также стали партнерами Isource. Среди них — ЛАБ СП, "Метран проект", DoorHan, "Газпромнефть-МНПЗ", Группа ГМС и другие.Isource и представители китайских компаний совместно организовали круглый стол "Снабжение без границ: как наладить поставки с новых рынков", в рамках которого эксперты обсудили стандарты качества поставщиков, особенности выбора партнеров на новых рынках, а также сотрудничество с производителями из Китая для снабжения проектов ТЭК.В рамках отдельной секции "Isource. Комплексные цифровые решения для снабжения промышленности" представлены новые бизнес-направления: Isource Consulting и модернизация АСУ ТП.На Саммите HR-лидеров выступила Инна Журавлева, начальник департамента планирования, отчетности и методологии в закупках "Газпром нефти". Эксперт рассказала о том, как вывести команду снабжения на новый уровень с помощью повышения компетенций внутри компании.На пленарной сессии форума Ольга Юдина, врио генерального директора "Цифровые Закупочные Сервисы" отметила: "Цифровые решения уже доказали свою эффективность в промышленных компаниях. Цифровизация позволяет сократить до 20% затраты на закупки в разных категориях товаров, а теперь — ещё и найти поставщиков на новых рынках, убедиться в их надёжности и организовать полный цикл поставки".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы