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В Запорожской области 10 мая объявили выходным днем - РИА Новости, 03.05.2023
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20:30 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/vykhodnoy-1869509902.html
В Запорожской области 10 мая объявили выходным днем
В Запорожской области 10 мая объявили выходным днем - РИА Новости, 03.05.2023
В Запорожской области 10 мая объявили выходным днем
В Запорожской области 10 мая объявлено дополнительным выходным днем, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:30
2023-05-03T20:30
в мире
запорожская область
киев
россия
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Запорожской области 10 мая объявлено дополнительным выходным днем, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230503/zaporozhe-1869503387.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, киев, россия, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Евгений Балицкий, Украина, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области 10 мая объявили выходным днем

В Запорожской области 10 мая объявили дополнительным праздничным выходным днем

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗначок и георгиевская ленточка на куртке у прохожего
Значок и георгиевская ленточка на куртке у прохожего - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Значок и георгиевская ленточка на куртке у прохожего. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Запорожской области 10 мая объявлено дополнительным выходным днем, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«
"Подписал распоряжение об установлении дополнительного нерабочего праздничного дня на территории Запорожской области 10 мая 2023 года", - написал он в своем Telegram-канале.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Запорожской области отменили парад Победы из-за возможных провокаций
Вчера, 19:52
 
В миреЗапорожская областьКиевРоссияЕвгений БалицкийУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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