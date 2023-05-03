https://ria.ru/20230503/vykhodnoy-1869509902.html

В Запорожской области 10 мая объявили выходным днем

В Запорожской области 10 мая объявили выходным днем - РИА Новости, 03.05.2023

В Запорожской области 10 мая объявили выходным днем

В Запорожской области 10 мая объявлено дополнительным выходным днем, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T20:30

2023-05-03T20:30

2023-05-03T20:30

в мире

запорожская область

киев

россия

евгений балицкий

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Запорожской области 10 мая объявлено дополнительным выходным днем, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230503/zaporozhe-1869503387.html

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, запорожская область, киев, россия, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины