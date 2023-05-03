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"Нас бьют". Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта - РИА Новости, 03.05.2023
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17:35 03.05.2023 (обновлено: 17:41 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/vsu-1869470745.html
"Нас бьют". Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта
"Нас бьют". Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта - РИА Новости, 03.05.2023
"Нас бьют". Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта
Украинская армия ежедневно получает мощные ракетные удары от России, но не может на них ответить, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:35
2023-05-03T17:41
политика
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинская армия ежедневно получает мощные ракетные удары от России, но не может на них ответить, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По словам эксперта, сроки планируемого контрудара постоянно сдвигаются, что разочаровывает украинцев и западную общественность и ослабляет веру в какой-либо существенный успех ВСУ.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление киевских силовиков. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений атаки называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые подобные высказывания и учитывает их при планировании спецоперации.
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политика, россия, украина, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Нас бьют". Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ получают на фронте мощные удары и не могут ответить

© AP Photo / Vadim BelikovВид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинская армия ежедневно получает мощные ракетные удары от России, но не может на них ответить, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«
"Все время россияне бьют, бьют, бьют. Тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят <…> атак, а Украина не наступает и ничего сделать не может", — посетовал он.
По словам эксперта, сроки планируемого контрудара постоянно сдвигаются, что разочаровывает украинцев и западную общественность и ослабляет веру в какой-либо существенный успех ВСУ.
Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление киевских силовиков. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений атаки называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые подобные высказывания и учитывает их при планировании спецоперации.
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