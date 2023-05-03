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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они проведут майские праздники
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они проведут майские праздники - РИА Новости, 03.05.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они проведут майские праздники
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:45
2023-05-03T11:45
2023-05-03T11:45
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они планируют провести майские праздники.Варианты ответа были: на даче; в отеле/санатории; погуляю в своем городе; поеду в другой город/страну; дома; буду работать.В итоге большинство подписчиков ответило, что они проведут праздники дома. Так проголосовали почти 30% пользователей. При этом одинаковое количество пользователей планируют отдыхать на даче или вовсе будут работать. За оба из этих вариантов проголосовали по 26% подписчиков.Около 10% ответили, что погуляют в своем городе, а 5% поедут отдыхать в другой город или страну. Меньше всего пользователей проведут майские праздники в отеле или санатории. Так проголосовали лишь 0,8%.В комментариях пользователи отметили, что в майские праздники они больше всего любят отдыхать с семьей на природе.Май начался для россиян с длинных выходных, к традиционным субботе и воскресенью 29 и 30 апреля добавился праздничный понедельник 1 мая. После четырех рабочих дней ожидаются четыре выходных подряд – с 6 по 9 мая.
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они планируют провести майские праздники.
Варианты ответа были: на даче; в отеле/санатории; погуляю в своем городе; поеду в другой город/страну; дома; буду работать.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они проведут праздники дома. Так проголосовали почти 30% пользователей. При этом одинаковое количество пользователей планируют отдыхать на даче или вовсе будут работать. За оба из этих вариантов проголосовали по 26% подписчиков.
Около 10% ответили, что погуляют в своем городе, а 5% поедут отдыхать в другой город или страну. Меньше всего пользователей проведут майские праздники в отеле или санатории. Так проголосовали лишь 0,8%.
В комментариях пользователи отметили, что в майские праздники они больше всего любят отдыхать с семьей на природе.
Май начался для россиян с длинных выходных, к традиционным субботе и воскресенью 29 и 30 апреля добавился праздничный понедельник 1 мая. После четырех рабочих дней ожидаются четыре выходных подряд – с 6 по 9 мая.