https://ria.ru/20230503/vaktsina-1869429170.html
Выпуск вакцин против кори в России идет опережающими темпами
Выпуск вакцин против кори в России идет опережающими темпами - РИА Новости, 03.05.2023
Выпуск вакцин против кори в России идет опережающими темпами
Выпуск вакцин для профилактики кори идёт опережающими темпами, ожидаются дополнительные поставки в регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:21
2023-05-03T15:21
2023-05-03T15:29
россия
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Выпуск вакцин для профилактики кори идёт опережающими темпами, ожидаются дополнительные поставки в регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее издание РБК сообщило о проблемах с вакциной против кори в Воронежской и Орловской областях."Выпуск вакцин для профилактики кори идет опережающими темпами. За последнюю декаду апреля в гражданский оборот выпущено более 550 тысяч доз вакцины отечественного производства. Ожидаются дополнительные поставки вакцины в регионы, в том числе для вакцинации по эпидпоказаниям", - говорится в сообщении.При этом, регионы при необходимости могут производить соответствующие закупки, уточнили в пресс-службе.Воронежская область в конце апреля получила 5 тысяч доз вакцины для профилактики кори, по данным областного минздрава, в регионе проводится подчищающая иммунизация, отметили в министерстве.В Орловской области сформирован необходимый резерв для иммунизации в очагах в случае их выявления, но в настоящее время ситуация с заболеваемостью контролируемая, пояснили в пресс-службе.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Выпуск вакцин против кори в России идет опережающими темпами
Минздрав: выпуск вакцин против кори в России идет опережающими темпами
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Выпуск вакцин для профилактики кори идёт опережающими темпами, ожидаются дополнительные поставки в регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее издание РБК сообщило о проблемах с вакциной против кори в Воронежской и Орловской областях
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"Выпуск вакцин для профилактики кори идет опережающими темпами. За последнюю декаду апреля в гражданский оборот выпущено более 550 тысяч доз вакцины отечественного производства. Ожидаются дополнительные поставки вакцины в регионы, в том числе для вакцинации по эпидпоказаниям", - говорится в сообщении.
При этом, регионы при необходимости могут производить соответствующие закупки, уточнили в пресс-службе.
Воронежская область
в конце апреля получила 5 тысяч доз вакцины для профилактики кори, по данным областного минздрава, в регионе проводится подчищающая иммунизация, отметили в министерстве.
В Орловской области сформирован необходимый резерв для иммунизации в очагах в случае их выявления, но в настоящее время ситуация с заболеваемостью контролируемая, пояснили в пресс-службе.
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