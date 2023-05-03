https://ria.ru/20230503/vaktsina-1869429170.html

Выпуск вакцин против кори в России идет опережающими темпами

Выпуск вакцин против кори в России идет опережающими темпами - РИА Новости, 03.05.2023

Выпуск вакцин против кори в России идет опережающими темпами

Выпуск вакцин для профилактики кори идёт опережающими темпами, ожидаются дополнительные поставки в регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:21

2023-05-03T15:21

2023-05-03T15:29

россия

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Выпуск вакцин для профилактики кори идёт опережающими темпами, ожидаются дополнительные поставки в регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее издание РБК сообщило о проблемах с вакциной против кори в Воронежской и Орловской областях."Выпуск вакцин для профилактики кори идет опережающими темпами. За последнюю декаду апреля в гражданский оборот выпущено более 550 тысяч доз вакцины отечественного производства. Ожидаются дополнительные поставки вакцины в регионы, в том числе для вакцинации по эпидпоказаниям", - говорится в сообщении.При этом, регионы при необходимости могут производить соответствующие закупки, уточнили в пресс-службе.Воронежская область в конце апреля получила 5 тысяч доз вакцины для профилактики кори, по данным областного минздрава, в регионе проводится подчищающая иммунизация, отметили в министерстве.В Орловской области сформирован необходимый резерв для иммунизации в очагах в случае их выявления, но в настоящее время ситуация с заболеваемостью контролируемая, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230502/kor-1869281925.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)