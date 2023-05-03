https://ria.ru/20230503/ukrainizatsiya-1869440241.html

Киевский горсовет принял концепцию о полной украинизации столицы

Киевский горсовет принял концепцию о полной украинизации столицы - РИА Новости, 03.05.2023

Киевский горсовет принял концепцию о полной украинизации столицы

Городской совет Киева утвердил концепцию о полной украинизации столицы Украины, сообщили в среду в местном издании "Вечерний Киев". РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:06

2023-05-03T16:06

2023-05-03T16:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

геннадий зубко

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Городской совет Киева утвердил концепцию о полной украинизации столицы Украины, сообщили в среду в местном издании "Вечерний Киев". "Киевсовет утвердил городскую концепцию утверждения украинского языка во всех сферах общественной жизни города Киева на 2023-2025 годы. Этот документ очень важен, поскольку язык - это основной признак нации. Но к сожалению, на Украине (в столице также) еще много людей разговаривают на русском - чужом для нас языке страны-агрессора", - говорится в материале на сайте издания. Как отмечается в материале, с 2000 по 2023 год доля киевлян, использующих украинский в повседневной речи выросла с 15 процентов до 44. При этом треть опрошенных заявили, что перешли на украинский после начала СВО. В рамках концепции предполагается создание клубов изучения украинского языка, кинопоказов украинского кино, стендап-вечеров для молодежи и поощрение использования украинского языка в школах. Как заявил журналистам глава общественного совета при Киевской городской государственной администрации Геннадий Кривоешея, речь идет о "ласковой украинизации", а не навязывании. В январе член наблюдательного совета Киево-Могилянской академии, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко заявил, что в стенах вуза запретили говорить на русском языке, подчеркнув, что запрет касается не преподавания на русском, которое, по его словам, не ведется уже очень давно, а личного общения студентов, преподавателей и административного персонала вуза. Впоследствии уполномоченный по защите украинского языка Креминь заявил, что вузы Украины должны запретить студентам общаться на русском языке в стенах высших учебных заведений по примеру "Могилянки". Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3,4 тысячи гривен (92 доллара).

https://ria.ru/20220826/rusofobiya-1812208587.html

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775775003.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, геннадий зубко, киев